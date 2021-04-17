Média móvel de mortes por Covid-19 desacelera no ES, mas se mantém alta

Média móvel de óbitos por Covid-19 Crédito: Reprodução/Painel Covid-19

A média móvel de óbitos provocados pela Covid-19 no Espírito Santo está desacelerando, mas ainda continua elevada. É o que aponta a análise do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) divulgado nesta sexta-feira (16).

Conforme explica a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , a média móvel é um recurso matemático que permite analisar se o número de casos confirmados e/ou de óbitos na última semana ou em 14 dias aumentou ou diminuiu, de acordo com o mesmo intervalo de tempo das semanas anteriores.

Os dados do Painel Covid-19, ferramenta administrada pelo governo do Estado, mostram que a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias, nesta quinta-feira (15), era 60,93. O Estado contabiliza mais de 8.500 mortes registradas desde o início da pandemia.

Do dia 1 ao dia 15 deste mês, a Sesa divulgou o registro de 1.007 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O número também representa mortes ocorridas em outros meses, mas oficializadas em abril.

O diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, explicou que, efetivamente, 919 pessoas morreram por causa da doença na primeira quinzena deste mês. Segundo ele, se a tendência da média móvel de óbitos for mantida, há a expectativa de que menos capixabas percam a vida em decorrência de complicações do coronavírus.

"O gráfico vinha subindo em ritmo exponencial nos últimos 14 dias e agora está inclinando para a direita. Se essa desaceleração ficar mais forte nas próximas semanas, pode ser que essa estimativa crítica de 1.800 óbitos para abril não se confirme" Pablo Lira - Membro do NIEE

Segundo Lira, outro indicador que representa um comportamento de redução do impacto negativo das infecções é o fato de que não houve casos de pacientes na rede pré-hospitalar (UPAS/PAS) aguardando vagas de UTI por mais de 24 horas. O episódio foi mencionado pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais nesta sexta-feira (16).

Um grande dia.

Hoje foi possível registrar uma manhã sem pacientes na rede pré-hospitalar (UPAS/PAs) aguardando primeira disponibilidade vagas UTI ha mais de 24h na Central de Leitos e na Central de Vagas do SAMU-192. Todos regulados. Não acabou, a descida precisa ser cuidadosa. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 16, 2021

"Uma possível explicação pode ser o distanciamento social, que aumentou por conta das medidas adotadas durante a quarentena preventiva, em março. O efeito dessa ação só é possível perceber numa janela de 14 a 15 dias. Outra questão é a vacina. Provavelmente, está havendo um efeito positivo dessas curvas de contágio e de pressão no sistema de saúde causada por uma redução de casos das faixas etárias mais elevadas, alvos da primeira dose da vacinação", explicou.

CONTÁGIO POR COVID-19

O ritmo de contágio (Rt) do novo coronavírus no Espírito Santo apresenta estabilidade. Os últimos dados compilados pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), que correspondem à realidade na pandemia no dia 26 de março, apontam que a taxa de transmissão pela Covid-19 no Estado era de 1,55, quando 100 pessoas transmitem a doença para outras 155.

Na semana anterior, no dia 19 de março, o índice era o mesmo. Enquanto isso, o último índice da Grande Vitória apontava uma taxa de 1,51. Já nos municípios do interior, o ritmo de contágio saiu de 1,61 para 1,58.