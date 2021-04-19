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Sem previsão de liberar

BR 101 interditada em Rio Novo do Sul: veja rotas alternativas

Para evitar a via interditada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sugere que os motoristas usem a Rodovia do Sol (ES 060)

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 10:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 abr 2021 às 10:58
BR 101 interditada em Rio Novo do Sul: veja rotas alternativas Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
O quilômetro 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, continua interditado na manhã desta segunda-feira (19). A via foi totalmente fechada na tarde deste domingo (18) após o tombamento de uma carreta que transportava água oxigenada. O trabalho de retirada do produto químico da pista deve durar, pelo menos, três horas, durante a manhã. Ainda não há previsão de liberação do local. Para evitar o trecho interditado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sugere que os motoristas usem outras vias. 
De acordo com a PRF, a alternativa é seguir pela Rodovia do Sol, a ES 060. Para os motoristas que seguem no sentido Rio de Janeiro, a opção é acessar a ES 060 através da rodovia estadual ES 375, em direção a Piúma. 
No trevo de Piúma, o motorista consegue acessar a Rodovia do Sol e tem duas opções de saída: Itapemirim ou próximo à balança de Rio Novo do Sul.
Para quem segue no sentido Vitória, a opção é passar pela ES 487 para acessar a Rodovia do Sol. Quem sai de Rio Novo do Sul também pode acessar a ES 487 próximo à balança e seguir pela ES 060.
A PRF afirma que o trânsito na Rodovia do Sol está mais intenso que o habitual por conta dos veículos desviados e recomenda que o motorista tenha atenção na via.

VEJA IMAGENS DO ACIDENTE:

Acidente envolvendo carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

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