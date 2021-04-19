BR 101 interditada em Rio Novo do Sul: veja rotas alternativas Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

De acordo com a PRF, a alternativa é seguir pela Rodovia do Sol, a ES 060. Para os motoristas que seguem no sentido Rio de Janeiro, a opção é acessar a ES 060 através da rodovia estadual ES 375, em direção a Piúma.

No trevo de Piúma, o motorista consegue acessar a Rodovia do Sol e tem duas opções de saída: Itapemirim ou próximo à balança de Rio Novo do Sul.

Para quem segue no sentido Vitória, a opção é passar pela ES 487 para acessar a Rodovia do Sol. Quem sai de Rio Novo do Sul também pode acessar a ES 487 próximo à balança e seguir pela ES 060.

A PRF afirma que o trânsito na Rodovia do Sol está mais intenso que o habitual por conta dos veículos desviados e recomenda que o motorista tenha atenção na via.

10h15 Permanece pista interditada km 387 da BR 101 em Rio novo do Sul. No momento está ocorrendo trabalhos de transbordo da carga. Evite o trecho da BR 101, entre Rio Novo do Sul e Iconha. A alternativa é seguir pela Rodovia Estadual ES-060, utilizando os acessos ES-487 e ES-375 pic.twitter.com/5YfzKewRyk — PRF_ES (@PRF191ES) April 19, 2021

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