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Sul do ES

Acidente deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Rio Novo do Sul

A colisão envolveu um carro e um caminhão. Segundo a Eco 101, a pista no sentido Vitória precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência, mas já foi totalmente liberada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 fev 2021 às 18:37

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:37

Acidente e
Acidente entre carro e caminhão na BR 101  Crédito: Redes sociais
Uma pessoa ficou ferida em um acidente na tarde desta quarta-feira (03) no km 392,4 da BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a concessionária ECO 101, a batida envolveu um carro de passeio e um caminhão.
As causas da colisão não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 15h20. Uma pessoa que estava no carro foi socorrida por uma ambulância da ECO 101 e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado.
A pista no sentido Vitória precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. A via, segundo a concessionária, foi totalmente liberada às 17h16.

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