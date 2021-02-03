Acidente deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Rio Novo do Sul

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na tarde desta quarta-feira (03) no km 392,4 da BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a concessionária ECO 101, a batida envolveu um carro de passeio e um caminhão.
As causas da colisão não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 15h20. Uma pessoa que estava no carro foi socorrida por uma ambulância da ECO 101 e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado.
A pista no sentido Vitória precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. A via, segundo a concessionária, foi totalmente liberada às 17h16.