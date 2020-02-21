Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Carreta tomba na BR 101 e interdita parte da pista em Rio Novo do Sul
Atenção no trânsito

Carreta tomba na BR 101 e interdita parte da pista em Rio Novo do Sul

A dinâmica do acidente e o estado de saúde do motorista não foram divulgados

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 11:49
Carreta tomba na BR 101, em Rio Novo do Sul, e interdita parte da pista Crédito: Internauta - Lindomar Contaiffer
Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (21), no Km 388, da BR 101 Sul, na altura da localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, e deixa parte da pista interditada. O fluxo de veículo no local ficou controlado por sistema de pare e siga, por cerca 2h30.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o chamado foi registrado às 10h30 com as primeiras informações de que nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente e que o motorista da carreta estaria ferido.
Além da viatura da PRF, a concessionária Eco 101, que administra a rodovia, informou que está com equipe em atendimento no local e que o condutor foi socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. A dinâmica do acidente e o estado de saúde do motorista não foram divulgados.
A PRF informou que a pista foi totalmente liberada às 13h, mas devido ao tamanho do congestionamento, o trânsito lento poderia durar por mais 40 minutos.
Carreta tomba na BR 101, em Rio Novo do Sul, e interdita parte da pista Crédito: Internauta - Lindomar Contaiffer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados