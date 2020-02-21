Carreta tomba na BR 101 e interdita parte da pista em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (21), no Km 388, da BR 101 Sul, na altura da localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, e deixa parte da pista interditada. O fluxo de veículo no local ficou controlado por sistema de pare e siga, por cerca 2h30.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o chamado foi registrado às 10h30 com as primeiras informações de que nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente e que o motorista da carreta estaria ferido.
Além da viatura da PRF, a concessionária Eco 101, que administra a rodovia, informou que está com equipe em atendimento no local e que o condutor foi socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. A dinâmica do acidente e o estado de saúde do motorista não foram divulgados.
A PRF informou que a pista foi totalmente liberada às 13h, mas devido ao tamanho do congestionamento, o trânsito lento poderia durar por mais 40 minutos.