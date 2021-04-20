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Batida com carro e ônibus

Motociclista morre após acidente na BR 101 na Serra

A colisão aconteceu no quilômetro 270, na altura do bairro Carapina, no sentido Vitória. Um grande congestionamento se formou no local

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2021 às 08:08
Motociclista morreu em acidente no km 270 da BR 101, em Carapina, na Serra
Motociclista morreu em acidente na BR 101 na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motociclista de 46 anos morreu em um acidente com um carro e um ônibus na BR 101 na Serra, na manhã desta terça-feira (20). A colisão aconteceu no quilômetro 270, na altura do bairro Carapina, no sentido Vitória. A faixa ficou interditada para o atendimento da ocorrência com o fluxo sendo feito em meia pista, o que causou grande congestionamento na região. A pista foi liberada às 8h52.
Socorristas da Eco101, concessionária responsável pela via, chegaram ao local e encontraram a vítima ainda com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

CONGESTIONAMENTO 

Congestionamento formado na reta do aeroporto após acidente com morte na BR 101, na Serra
Congestionamento formado na Reta do Aeroporto após acidente com morte na BR 101, na Serra Crédito: Fernando Madeira
A pista ficou interditada no sentido Vitória, mas o fluxo foi feito na faixa contrária. Mesmo assim, um grande congestionamento se formou na região de Carapina. A Polícia Rodoviária Federal e funcionários da Eco101 foram ao local.
Procurada pela reportagem, a Eco101 enviou uma nota sobre o acidente. "De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu uma motocicleta e um ônibus no km 270,4, às 6h36. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária, PRF, Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local", completou.

O QUE DIZ A EMPRESA DE ÔNIBUS

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), enviou uma nota sobre o acidente. "Segundo a empresa responsável pelo coletivo, o ônibus do Serviço Mão na Roda estava parado no semáforo, quando este abriu e, no momento que o motorista do coletivo se preparava para sair, o piloto da moto, que trafegava no corredor, foi fechado pelo veículo Siena, colidindo com a lateral direita do carro. A vítima foi projetada para debaixo do ônibus", finalizou.

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