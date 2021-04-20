Motociclista morre após acidente na BR 101 na Serra

Um motociclista de 46 anos morreu em um acidente com um carro e um ônibus na BR 101 na Serra, na manhã desta terça-feira (20). A colisão aconteceu no quilômetro 270, na altura do bairro Carapina, no sentido Vitória. A faixa ficou interditada para o atendimento da ocorrência com o fluxo sendo feito em meia pista, o que causou grande congestionamento na região. A pista foi liberada às 8h52.
Socorristas da Eco101, concessionária responsável pela via, chegaram ao local e encontraram a vítima ainda com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
CONGESTIONAMENTO
A pista ficou interditada no sentido Vitória, mas o fluxo foi feito na faixa contrária. Mesmo assim, um grande congestionamento se formou na região de Carapina. A Polícia Rodoviária Federal e funcionários da Eco101 foram ao local.
Procurada pela reportagem, a Eco101 enviou uma nota sobre o acidente. "De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu uma motocicleta e um ônibus no km 270,4, às 6h36. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária, PRF, Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local", completou.
O QUE DIZ A EMPRESA DE ÔNIBUS
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), enviou uma nota sobre o acidente. "Segundo a empresa responsável pelo coletivo, o ônibus do Serviço Mão na Roda estava parado no semáforo, quando este abriu e, no momento que o motorista do coletivo se preparava para sair, o piloto da moto, que trafegava no corredor, foi fechado pelo veículo Siena, colidindo com a lateral direita do carro. A vítima foi projetada para debaixo do ônibus", finalizou.