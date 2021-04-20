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Centro da cidade

Carreta passa por local proibido, quebra e fecha rua em Pinheiros

O motorista teria tentado subir uma ladeira, mas uma peça da carreta quebrou e o veículo ficou em "L" na pista, fechando o trânsito por cerca de 40 minutos

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 07:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 abr 2021 às 07:58
Carreta carregada com madeira quebra e fecha o trânsito no Centro de Pinheiros
Carreta passa por local proibido, quebra e fecha rua em Pinheiros Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma carreta carregada com madeira quebrou no Centro de PinheirosNorte do Espírito Santo, e paralisou o trânsito na noite desta segunda-feira (19). O fluxo de carretas e caminhões pesados é proibido na área central da cidade. Segundo a prefeitura, uma peça quebrada teria provocado o incidente quando o motorista tentou subir uma ladeira. 
Em imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte é possível ver que a carreta ficou em "L" na pista e, por pouco, a carga de madeira não atingiu prédios e estabelecimentos comerciais do Centro do município. Veja nas imagens.

FLUXO DE CARRETAS É PROIBIDO NO CENTRO

De acordo com a Prefeitura de Pinheiros, o fluxo de carretas no Centro é proibido e os motoristas precisam utilizar um contorno, passando pelo entorno da cidade, para não provocarem transtornos na região central, como no caso desta segunda.
Ainda de acordo com a prefeitura, a carreta paralisou o trânsito por 40 minutos e foi retirada com a ajuda de uma pá carregadeira. 

Carreta passa por local proibido, quebra e fecha rua em Pinheiros

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