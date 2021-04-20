Carreta passa por local proibido, quebra e fecha rua em Pinheiros Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Uma carreta carregada com madeira quebrou no Centro de Pinheiros Norte do Espírito Santo , e paralisou o trânsito na noite desta segunda-feira (19). O fluxo de carretas e caminhões pesados é proibido na área central da cidade. Segundo a prefeitura, uma peça quebrada teria provocado o incidente quando o motorista tentou subir uma ladeira.

Em imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte é possível ver que a carreta ficou em "L" na pista e, por pouco, a carga de madeira não atingiu prédios e estabelecimentos comerciais do Centro do município. Veja nas imagens.

Your browser does not support the video tag.

FLUXO DE CARRETAS É PROIBIDO NO CENTRO

De acordo com a Prefeitura de Pinheiros, o fluxo de carretas no Centro é proibido e os motoristas precisam utilizar um contorno, passando pelo entorno da cidade, para não provocarem transtornos na região central, como no caso desta segunda.

Ainda de acordo com a prefeitura, a carreta paralisou o trânsito por 40 minutos e foi retirada com a ajuda de uma pá carregadeira.