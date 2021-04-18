Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é internado com Covid-19

Antônio Carlos Machado, presidente do Incaper Crédito: Redes sociais

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Antônio afirmou que desde o diagnóstico está em isolamento. "Infelizmente, tive essa confirmação na sexta, mas estou bem. Só com um pouco de febre alta", disse.

Devido à febre durante o fim de semana, o ex-prefeito foi levado para o Hospital de Pinheiros neste domingo, onde está sendo medicado e ficará sob observação durante as próximas 24 horas.

Antônio da Emater afirmou que continua respirando bem e não está com falta de ar, mas continuará internado até segunda-feira (19), para realizar uma tomografia que avaliará como está o pulmão, em um hospital de São Mateus, também no Norte do Estado.

Por meio de nota enviada na manhã desta segunda, o Incaper afirmou que caso a tomografia apresente resultados positivos, o ex-prefeito receberá alta de internação e continuará a recuperação em casa. Confira a nota na íntegra:

"O diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, testou positivo para a Covid-19 na última sexta-feira (16). Ele se dirigiu ao hospital, em Pinheiros, com dor de cabeça e febre alta e foi recomendado pelos médicos a ficar em observação no hospital ainda na sexta-feira. Nesta segunda-feira (19), acordou se sentindo melhor, sem sintomas fortes. Ele irá a um hospital em São Mateus para fazer uma tomografia dos pulmões. Em caso positivo do exame, a equipe médica informou que poderá ser dada alta da internação para recuperação em casa, ainda nesta segunda-feira. O diretor-presidente agradeceu as orações".

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é o atual presidente do Incaper. Ele comandou Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016.

Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83 dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.

CORONAVÍRUS EM PINHEIROS

Segundo dados do Painel Covid, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , Pinheiros contabiliza 2.425 casos do novo coronavírus. Do total, 2.195 pessoas foram consideradas curadas e outras 57 vieram a óbito. No município, a taxa de letalidade é de 2,4%, acima da média no Estado, que está em 2,1%.