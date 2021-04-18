Ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper é internado com Covid-19

O presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros, Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, de 57 anos, foi internado com Covid-19 neste domingo (18) após apresentar febre alta. Antônio foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira (16). Ele ficou à frente do município, localizado no Norte do Espírito Santo, entre 2009 e 2016.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Antônio afirmou que desde o diagnóstico está em isolamento. "Infelizmente, tive essa confirmação na sexta, mas estou bem. Só com um pouco de febre alta", disse.
Devido à febre durante o fim de semana, o ex-prefeito foi levado para o Hospital de Pinheiros neste domingo, onde está sendo medicado e ficará sob observação durante as próximas 24 horas.
Antônio da Emater afirmou que continua respirando bem e não está com falta de ar, mas continuará internado até segunda-feira (19), para realizar uma tomografia que avaliará como está o pulmão, em um hospital de São Mateus, também no Norte do Estado.
Por meio de nota enviada na manhã desta segunda, o Incaper afirmou que caso a tomografia apresente resultados positivos, o ex-prefeito receberá alta de internação e continuará a recuperação em casa. Confira a nota na íntegra:
"O diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, testou positivo para a Covid-19 na última sexta-feira (16). Ele se dirigiu ao hospital, em Pinheiros, com dor de cabeça e febre alta e foi recomendado pelos médicos a ficar em observação no hospital ainda na sexta-feira. Nesta segunda-feira (19), acordou se sentindo melhor, sem sintomas fortes. Ele irá a um hospital em São Mateus para fazer uma tomografia dos pulmões. Em caso positivo do exame, a equipe médica informou que poderá ser dada alta da internação para recuperação em casa, ainda nesta segunda-feira. O diretor-presidente agradeceu as orações".
TRAJETÓRIA
Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é o atual presidente do Incaper. Ele comandou Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016.
Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83 dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.
CORONAVÍRUS EM PINHEIROS
Segundo dados do Painel Covid, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Pinheiros contabiliza 2.425 casos do novo coronavírus. Do total, 2.195 pessoas foram consideradas curadas e outras 57 vieram a óbito. No município, a taxa de letalidade é de 2,4%, acima da média no Estado, que está em 2,1%.
Atualização
19/04/2021 - 3:27
O texto foi atualizado com novas informações sobre o estado de saúde do ex-prefeito nesta segunda-feira (19).