Cinco homens são presos em operação policial em Pinheiros e Boa Esperança

Na operação desta quarta, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Cinco homens foram presos, sendo dois deles suspeitos de homicídio, um suspeito de tráfico de drogas, um suspeito de receptação e um outro suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Além das prisões, foram apreendidas drogas, celulares, um relógio, munições, uma moto, armas e R$ 481,00 em dinheiro vivo.