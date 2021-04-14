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Operação Integrada V

Cinco homens são presos em operação policial em Pinheiros e Boa Esperança

A ação foi realizada em conjunto pelas polícias Civil e Militar e visou cumprir dez mandados de busca e apreensão, além de prisões

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 12:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 abr 2021 às 12:27
5 homens são presos em operação policial em Pinheiros e Boa Esperança
5 homens são presos em operação policial em Pinheiros e Boa Esperança Crédito: Divulgação
Cinco homens foram presos em uma operação policial realizada em Pinheiros e Boa Esperança, municípios do Norte do Espírito Santo, no início da manhã desta quarta-feira (14). A ação foi realizada em conjunto pelas polícias Civil e Militar e visou cumprir dez mandados de busca e apreensão, além de prisões. Drogas, munições, moto, armas e celular foram apreendidos. 
Chamada de Integrada V, a ação é mais uma entre outras operações que têm ocorrido frequentemente em Pinheiros e região. Entre a última quinta-feira (8) e sexta-feira (9), os policiais desarticularam uma quadrilha de roubo de carros e prenderam dois homens. A operação foi a continuação de outra ocorrida em 25 de março, quando outros três homens foram detidos e um menor apreendido.
Na operação desta quarta, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Cinco homens foram presos, sendo dois deles suspeitos de homicídio, um suspeito de tráfico de drogas, um suspeito de receptação e um outro suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Além das prisões, foram apreendidas drogas, celulares, um relógio, munições, uma moto, armas e R$ 481,00 em dinheiro vivo.
O delegado de Nova Venécia e que também atua em Boa Esperança, Willian Dobrovosk, afirmou que a operação é "uma resposta do Estado aos últimos fatos que têm acontecido, notadamente pela guerra do tráfico que tem acontecido." Confira a fala do delegado na íntegra:

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