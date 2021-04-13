Com neblina na estrada, mulher morre em acidente em Boa Esperança

Acidente entre moto e carro mata uma mulher em Boa Esperança Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Uma mulher, identificada como Selma de Jesus Mendes, de 41 anos, morreu em um acidente envolvendo uma moto e um carro na manhã desta terça-feira (13) na ES 130, em Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo. Selma era ex-funcionária de uma unidade de saúde de Nova Venécia

Selma conduzia a moto e colidiu com um carro. Ela veio a óbito no local. A região estava com forte neblina no momento da colisão. Outro acidente envolvendo dois carros chegou a ser registrado na região, mas sem vítimas graves.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma forte neblina atinge a região onde os acidentes aconteceram. Os Bombeiros não explicaram as dinâmicas dos acidentes, mas citaram que a neblina pode ter influenciado nas colisões.

SEGUNDO ACIDENTE

Acidente em Boa Esperança Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Ainda de acordo com os Bombeiros, uma outra colisão, em direção a Boa Esperança, envolveu dois carros. Neste acidente não houve feridos graves. De acordo com testemunhas, em relato aos Bombeiros, os dois acidentes foram próximos.