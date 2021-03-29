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Noroeste do ES

Homem é morto a tiros e duas crianças são baleadas em Boa Esperança

Dois jovens e duas crianças foram baleadas. Um jovem sobreviveu e outro morreu no local; das duas crianças, uma foi baleada de raspão e a outra na cabeça

Publicado em 29 de Março de 2021 às 08:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 mar 2021 às 08:29
Boa Esperança, Noroeste do ES
Boa Esperança, Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Boa Esperança
Dois jovens e duas crianças foram baleadas no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde deste domingo (28). O jovem de 21 anos sobreviveu e o de 19 anos morreu no local. Uma das crianças foi atingida de raspão e a outra na cabeça. As informações iniciais dão conta de que as crianças baleadas têm entre 8 e 9 anos de idade.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência na Rua Horizonte. Populares contaram que dois indivíduos estavam conversando em uma esquina, um deles estava em uma bicicleta. Um carro de cor branca com carroceria teria passado e, de dentro dele, alguém teria efetuado os disparos.
Quando os policiais chegaram ao local, constataram que um jovem estava baleado e caído no chão. Ele foi atingido por dois disparos na perna. Uma enfermeira que estava de plantão foi ao local e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou as diligências sobre o corpo. De acordo com a PM, a vítima de 19 anos foi a óbito no local e, a outra, de 21 anos, foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares.

DUAS CRIANÇAS ATINGIDAS

Uma das crianças foi atingida por um disparo de raspão e a outra na cabeça, sendo socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado. 
Nenhum suspeito foi detido até o momento. Segundo o delegado Willian Dobrovosk, responsável pelas investigações, é necessário entender que o homicídio tem relação com a disputa do tráfico de drogas que ocorre na região. "O bairro Vila Tavares, onde ocorreu o caso, está em disputa com o bairro Boa Mira", contou. 

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

"As investigações da Polícia Civil sobre o homicídio consumado e duplo tentado começaram logo após o crime e o local onde ocorreu o fato foi periciado. Diligências estão em andamento neste momento. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança e, até o momento, nenhum suspeito foi detido."

Correção

29/03/2021 - 11:42
Após a publicação desta reportagem, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que outro jovem havia sido baleado e levado para um hospital da região. A idade do jovem morto foi corrigida pela PM, que antes havia informado ser 21 anos. Na verdade, a vítima tinha 19 anos. O texto foi atualizado e corrigido. 

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