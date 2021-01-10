Jovens morrem afogados na zona rural de Boa Esperança, no Norte do ES

Eleonis Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Cauã Pezzin, de 16, entraram na água para socorrer uma jovem que se afogava Crédito: Reprodução/Facebook

Dois jovens morreram afogados na Cachoeira do Japira, na zona rural do município de Boa Esperança, cidade ao Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). Segundo testemunhas, Eleonis Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Cauã Pezzin, de 16, entraram na água para socorrer uma jovem que se afogava. A menina foi salva, mas os dois perderam a vida.

A jovem era namorada de Eleonis e irmã de Cauã. Pelas redes sociais, ela publicou fotos com homenagens para os dois. Embora o acidente tenha acontecido na zona rural de Boa Esperança, de acordo com as redes sociais, os jovens moravam em Nova Venécia.