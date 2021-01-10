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Cachoeira da Japira

Jovens morrem afogados na zona rural de Boa Esperança, no Norte do ES

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, os dois entraram na água para salvar uma jovem que era irmã de um deles e namorada do outro
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

10 jan 2021 às 09:29

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 09:29

Jovens que morreram afogados na zona rural de Boa Esperança
Eleonis Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Cauã Pezzin, de 16, entraram na água para socorrer uma jovem que se afogava Crédito: Reprodução/Facebook
Dois jovens morreram afogados na Cachoeira do Japira, na zona rural do município de Boa Esperança, cidade ao Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). Segundo testemunhas, Eleonis Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Cauã Pezzin, de 16, entraram na água para socorrer uma jovem que se afogava. A menina foi salva, mas os dois perderam a vida.

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A jovem era namorada de Eleonis e irmã de Cauã. Pelas redes sociais, ela publicou fotos com homenagens para os dois. Embora o acidente tenha acontecido na zona rural de Boa Esperança, de acordo com as redes sociais, os jovens moravam em Nova Venécia. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h40. A corporação informou que ao chegar no local as equipes identificaram que uma das vítimas havia sido localizada e a outra ainda estava submersa. Após uma hora de buscas, o segundo corpo foi encontrado. 

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