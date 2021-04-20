Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cobrança de vagas

Estacionamento rotativo volta em Vila Velha e segue suspenso em Vitória

Em Vila Velha, o serviço voltou a funcionar nesta terça-feira (20). Já em Vitória, a cobrança continua suspensa por mais alguns dias

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 07:50

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 abr 2021 às 07:50
Parquímetro no Centro de Vitória: ação na Justiça propõe suspensão da cobrança de rotativo até instalação das câmeras de videomonitoramento
Parquímetro no Centro de Vitória Crédito: Arquivo A Gazeta
Quem tem carro e precisa utilizar as vagas públicas em Vila Velha deve ficar atento ao retorno da cobrança do estacionamento rotativo na cidade. O serviço, que estava suspenso nos últimos 27 dias como medida para reduzir a mobilidade em serviços não essenciais, voltou a funcionar nesta terça-feira (20).
Com o retorno, a cobrança será realizada normalmente até o sábado, com exceção desta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes. Na semana seguinte, o funcionamento será integral.
São 2.034 vagas no sistema de estacionamento rotativo de Vila Velha, que funcionam de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e sábado das 9 às 14 horas. O valor cobrado é de R$ 1 por 30 minutos e pode chegar a R$ 3 na permanência máxima de 180 minutos.

VITÓRIA CONTINUA SUSPENSO

Em Vitória, a cobrança do rotativo segue suspensa. A prefeitura da Capital informou que a interrupção do serviço vai até o próximo domingo (25). De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, a medida também foi adotada para diminuir a transmissão do novo coronavírus.
"A medida, que é preventiva, garante a integridade e a saúde de quem está nas ruas e avenidas da Capital, fazendo a cobrança e tirando as dúvidas dos usuários sobre o uso dos parquímetros. Evita-se, assim, a exposição à Covid-19 e, consequentemente, a possibilidade de contágio", disse.
Após a suspensão, o serviço de estacionamento rotativo voltará a ser cobrado nos 10 bairros em que funcionava regularmente: Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim.
Na Enseada do Suá, na Praia do Canto e em Santa Lúcia, o funcionamento do serviço vai das 9h às 19h, de segunda a sexta, e das 9h às 15h, aos sábados. Nos demais bairros, a cobrança é das 8h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 14h, aos sábados. Não há cobrança aos domingos e em feriados.
O valor cobrado é de R$ 1,30 por 30 minutos, podendo chegar até R$ 3,80 no período máximo de três horas.

Veja Também

Vitória abre nesta terça (20) 3.700 vagas para 2ª dose em idosos com 70 anos ou mais

3º estado que mais vacinou, ES pode ser um dos primeiros a atingir imunidade coletiva

Paciente do ES perde a visão enquanto aguardava cirurgia pelo SUS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES) Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados