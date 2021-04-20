Estacionamento rotativo volta em Vila Velha e segue suspenso em Vitória

Parquímetro no Centro de Vitória Crédito: Arquivo A Gazeta

Quem tem carro e precisa utilizar as vagas públicas em Vila Velha deve ficar atento ao retorno da cobrança do estacionamento rotativo na cidade. O serviço, que estava suspenso nos últimos 27 dias como medida para reduzir a mobilidade em serviços não essenciais, voltou a funcionar nesta terça-feira (20).

Com o retorno, a cobrança será realizada normalmente até o sábado, com exceção desta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes. Na semana seguinte, o funcionamento será integral.

São 2.034 vagas no sistema de estacionamento rotativo de Vila Velha, que funcionam de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e sábado das 9 às 14 horas. O valor cobrado é de R$ 1 por 30 minutos e pode chegar a R$ 3 na permanência máxima de 180 minutos.

VITÓRIA CONTINUA SUSPENSO

Em Vitória , a cobrança do rotativo segue suspensa. A prefeitura da Capital informou que a interrupção do serviço vai até o próximo domingo (25). De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, a medida também foi adotada para diminuir a transmissão do novo coronavírus.

"A medida, que é preventiva, garante a integridade e a saúde de quem está nas ruas e avenidas da Capital, fazendo a cobrança e tirando as dúvidas dos usuários sobre o uso dos parquímetros. Evita-se, assim, a exposição à Covid-19 e, consequentemente, a possibilidade de contágio", disse.

Após a suspensão, o serviço de estacionamento rotativo voltará a ser cobrado nos 10 bairros em que funcionava regularmente: Bento Ferreira, Centro, Cidade Alta, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia e Vila Rubim.

Na Enseada do Suá, na Praia do Canto e em Santa Lúcia, o funcionamento do serviço vai das 9h às 19h, de segunda a sexta, e das 9h às 15h, aos sábados. Nos demais bairros, a cobrança é das 8h às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 14h, aos sábados. Não há cobrança aos domingos e em feriados.