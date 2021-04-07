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Intervenção

Trecho da BR 101 na Serra é desviado para obras

Interdição ocorre na pista marginal, no km 270 da rodovia federal. Fluxo será deslocado para dentro do bairro Rosário de Fátima até as 18h, no sentido Norte

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:10

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 abr 2021 às 10:10
Serra
Mapa mostra onde ocorre o desvio do fluxo na BR 101, na Serra, nesta quarta-feira (7) Crédito: Divulgação/Eco 101
Dando prosseguimento nas obras de implantação de entroncamento, a Eco 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, realiza um desvio na altura do km 270, na Serra, no sentido Norte da rodovia federal. A intervenção ocorre desde o início da manhã desta quarta-feira (7) e o fluxo foi desviado da faixa da marginal para a Rua Antônio Francisco I, no bairro Rosário de Fátima. A interdição permanece até as 18h.

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De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de engenharia da Eco101, essa intervenção é necessária para o prosseguimento da obra do entroncamento e nesta fase serão executados serviços de drenagem.
A Eco101 está realizando a obra de construção de dois entroncamentos na Serra, sendo no km 265,9 e outro no km 270,17, da rodovia BR 101. Essa intervenção visa promover a organização no tráfego na região, conforme projeto de reordenação de avenidas elaborado pela Prefeitura de Serra e adequado tecnicamente pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

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