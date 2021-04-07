Trecho da BR 101 na Serra é desviado para obras

De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de engenharia da Eco101, essa intervenção é necessária para o prosseguimento da obra do entroncamento e nesta fase serão executados serviços de drenagem.

A Eco101 está realizando a obra de construção de dois entroncamentos na Serra, sendo no km 265,9 e outro no km 270,17, da rodovia BR 101. Essa intervenção visa promover a organização no tráfego na região, conforme projeto de reordenação de avenidas elaborado pela Prefeitura de Serra e adequado tecnicamente pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).