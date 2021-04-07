Trecho da BR 101 na Serra é desviado para obras

Dando prosseguimento nas obras de implantação de entroncamento, a Eco 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, realiza um desvio na altura do km 270, na Serra, no sentido Norte da rodovia federal. A intervenção ocorre desde o início da manhã desta quarta-feira (7) e o fluxo foi desviado da faixa da marginal para a Rua Antônio Francisco I, no bairro Rosário de Fátima. A interdição permanece até as 18h.
De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de engenharia da Eco101, essa intervenção é necessária para o prosseguimento da obra do entroncamento e nesta fase serão executados serviços de drenagem.
A Eco101 está realizando a obra de construção de dois entroncamentos na Serra, sendo no km 265,9 e outro no km 270,17, da rodovia BR 101. Essa intervenção visa promover a organização no tráfego na região, conforme projeto de reordenação de avenidas elaborado pela Prefeitura de Serra e adequado tecnicamente pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).