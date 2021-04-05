Carreta tomba em curva da Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha

Uma carreta tombou em uma curva da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, no final da tarde desta segunda-feira (05). De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, o motorista não se feriu com gravidade e o trânsito não precisou ser interditado.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o acidente aconteceu no final da tarde, no momento em que o motorista trafegava no sentido Cariacica. Mesmo com a presença de óleo na pista, o trânsito não precisou ser interditado no local do acidente.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, entretanto até o momento não obteve mais informações sobre o acidente.