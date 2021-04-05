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Sem feridos

Carreta tomba em curva da Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, o motorista não se feriu com gravidade e o trânsito não precisou ser interditado

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:54

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:54
Carreta tombada no ES
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, o motorista não se feriu com gravidade e o trânsito não precisou ser interditado. Crédito: Reprodução
Uma carreta tombou em uma curva da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, no final da tarde desta segunda-feira (05). De acordo com informações da Guarda Municipal de Vila Velha, o motorista não se feriu com gravidade e o trânsito não precisou ser interditado.  
Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha,  o acidente aconteceu no final da tarde, no momento em que o motorista trafegava no sentido Cariacica.  Mesmo com a presença de óleo na pista,  o trânsito não precisou ser interditado no local do acidente. 
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, entretanto até o momento não obteve mais informações sobre o acidente. 

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