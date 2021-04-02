Motociclista fica ferido em acidente na BR 101, em Timbuí

A PRF atendeu a ocorrência em Timbuí Crédito: Divulgação/PRF

Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta, no km 238 da BR 101 , em Timbuí, distrito de Fundão , deixou o condutor da moto ferido.

18h45 - ATENÇÃO CONDUTORES!



⚠️ km 238 da BR-101 em Timbuí/ES pista parcialmente interditada no sentido norte em função de acidente. Trânsito lento no local. — PRF_ES (@PRF191ES) April 1, 2021

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A identidade e o estado de saúde do condutor não foram informados.

Ainda segundo a PRF, a pista ficou interditada no sentido Norte a partir das 18h40. Uma hora depois, a pista foi liberada.

19h40 - BR101, km 238 (Timbuí, Fundão/ES): Pista totalmente liberada. — PRF_ES (@PRF191ES) April 1, 2021