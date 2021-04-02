Motociclista fica ferido em acidente na BR 101, em Timbuí

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A identidade e o estado de saúde do condutor não foram informados.
Ainda segundo a PRF, a pista ficou interditada no sentido Norte a partir das 18h40. Uma hora depois, a pista foi liberada.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF, Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local. O tráfego estava em pare e siga e foi totalmente liberado às 19h34.