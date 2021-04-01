Queda de árvores interdita parcialmente ES 164 em Vargem Alta

A chuva de granizo e ventos fortes na noite desta quarta-feira (31) provocou a queda de árvores na rodovia ES 164, entre Vargem Alta e a BR-262, na Região Serrana do Espírito Santo. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) interditou parcialmente o trecho.
Segundo o DER, a interdição acontece em diversos pontos da estrada que ficaram comprometidos. Nesta quinta-feira (1º), equipes estão atuando nos trechos desde a manhã e o órgão informou que o tráfego está ocorrendo em meia pista, no sistema Pare e Siga.
Queda de árvores na rodovia ES-164
A orientação aos motoristas é de que tenham cautela ao trafegar pelas rodovias no período das fortes chuvas.