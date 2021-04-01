Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrada

Queda de árvores interdita parcialmente ES 164 em Vargem Alta

Segundo DER, diversos pontos da estrada que liga Vargem Alta a BR 262 ficaram comprometidos e estão em meia pista

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:45
Queda de árvores interdita ES 164 em Vargem Alta
Queda de árvores interdita ES 164 em Vargem Alta Crédito: Divulgação/DER
chuva de granizo e ventos fortes na noite desta quarta-feira (31) provocou a queda de árvores na rodovia ES 164, entre Vargem Alta e a BR-262, na Região Serrana do Espírito Santo. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) interditou parcialmente o trecho.
Segundo o DER, a interdição acontece em diversos pontos da estrada que ficaram comprometidos. Nesta quinta-feira (1º), equipes estão atuando nos trechos desde a manhã e o órgão informou que o tráfego está ocorrendo em meia pista, no sistema Pare e Siga.

Queda de árvores na rodovia ES-164

A orientação aos motoristas é de que tenham cautela ao trafegar pelas rodovias no período das fortes chuvas.

Veja Também

ES segue em alerta para temporais com raios, granizo e vendaval

Chuva de granizo destrói telhados e plantações em Alegre

Chuva de granizo provoca estragos em casas e carros em Jerônimo Monteiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 chuva estradas granizo trânsito Vargem Alta ES Sul DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados