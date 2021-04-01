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Previsão do tempo

ES segue em alerta para temporais com raios, granizo e vendaval

O aviso é classificado como perigo potencial e válido até sexta-feira (2); veja os detalhes do alerta

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:01

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:01
Temporal derruba árvores e bloqueia parcialmente trecho da BR 262 em Viana
O temporal da noite passada associado aos ventos intensos derrubaram árvores na BR 262 Crédito: Vitor Jubini | GZ
O capixaba deve seguir em alerta para novos temporais que podem vir acompanhados de vendaval, granizo e tempestade com raios, como o que ocorreu nesta quarta-feira (31) em praticamente todas as regiões do Espírito SantoO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu às 9h desta quinta-feira (1) mais um aviso meteorológico para fenômenos adversos no Estado, válido para as próximas 24 horas.

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Existe a possibilidade de cenas como telhados arrancados, quedas de árvores, postes derrubados entre outras ocorrências registradas na Grande Vitória e também no interior do Estado ocorrerem mais uma vez. Na área em destaque no mapa (abaixo), há condições de temporais com chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, ocasionais rajadas de intensidade moderada/forte e queda de granizo.
Tempo
Praticamente todo o ES está dentro da área em destaque do aviso climático  Crédito: Reprodução | Inpe
O Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para a possibilidade de ventos costeiros de intensidade moderada a forte para o mesmo período. O aviso é classificado como perigo potencial e compreende praticamente todo o Espírito Santo. Apenas as cidades mais ao Sul não estão na área em alerta. Isto, entretanto, não elimina a possibilidade de que os fenômenos ocorram.
Nas últimas 48 horas,  moradores de quase todas as regiões do ES presenciaram mudanças no tempo ao longo do dia, oscilando entre períodos de abertura de sol e tempo firme e nuvens carregadas com chuva e até temporais.

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