ES segue em alerta para temporais com raios, granizo e vendaval

O capixaba deve seguir em alerta para novos temporais que podem vir acompanhados de vendaval, granizo e tempestade com raios, como o que ocorreu nesta quarta-feira (31) em praticamente todas as regiões do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu às 9h desta quinta-feira (1) mais um aviso meteorológico para fenômenos adversos no Estado, válido para as próximas 24 horas.
Existe a possibilidade de cenas como telhados arrancados, quedas de árvores, postes derrubados entre outras ocorrências registradas na Grande Vitória e também no interior do Estado ocorrerem mais uma vez. Na área em destaque no mapa (abaixo), há condições de temporais com chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, ocasionais rajadas de intensidade moderada/forte e queda de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para a possibilidade de ventos costeiros de intensidade moderada a forte para o mesmo período. O aviso é classificado como perigo potencial e compreende praticamente todo o Espírito Santo. Apenas as cidades mais ao Sul não estão na área em alerta. Isto, entretanto, não elimina a possibilidade de que os fenômenos ocorram.
Nas últimas 48 horas, moradores de quase todas as regiões do ES presenciaram mudanças no tempo ao longo do dia, oscilando entre períodos de abertura de sol e tempo firme e nuvens carregadas com chuva e até temporais.