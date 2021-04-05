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Entre quinta e domingo

Operação Semana Santa: uma morte e 19 feridos nas estradas do ES

Segundo a PRF, foram registrados 23 acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado; 447 motoristas foram autuados por infrações de ultrapassagem indevidas

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 20:20

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 abr 2021 às 20:20
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
PRF registrou 23 acidentes em rodovias federais no ES Crédito: Divulgação/PRF
Entre quinta-feira (1) e domingo (4) — feriadão de Páscoa — uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas nos 23 acidentes registrados em rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal que realizou a Operação Semana Santa 2021, com reforço da fiscalização e ações de segurança viária.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO NO ES

  • 893 veículos abordados;
  • 77 veículos recolhidos por estarem sem condições de tráfego ou irregularidades na documentação;
  • 176 autos de infração pela não utilização do cinto de segurança;
  • 447 motoristas autuados por ultrapassagens indevidas;
  • 10 pessoas detidas por crimes diversos;
  • 50 quilos de maconha apreendidos.
A PRF não deu detalhes da única morte registrada no período. Assim que uma reposta for enviada à reportagem, esse material será atualizado.
Não há comparação entre o número de infrações de 2020 e o registrado em 2021, uma vez que a PRF não realizou a Operação Semana Santa no ano passado. Porém, no período de feriado da Páscoa, entre os dias 9 e 12 de abril de 2020, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram nos 24 acidentes contabilizados.

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