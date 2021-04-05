Operação Semana Santa: uma morte e 19 feridos nas estradas do ES

A PRF não deu detalhes da única morte registrada no período. Assim que uma reposta for enviada à reportagem, esse material será atualizado.

Não há comparação entre o número de infrações de 2020 e o registrado em 2021, uma vez que a PRF não realizou a Operação Semana Santa no ano passado. Porém, no período de feriado da Páscoa, entre os dias 9 e 12 de abril de 2020, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram nos 24 acidentes contabilizados.