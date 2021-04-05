Operação Semana Santa: uma morte e 19 feridos nas estradas do ES

Entre quinta-feira (1) e domingo (4) — feriadão de Páscoa — uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas nos 23 acidentes registrados em rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal que realizou a Operação Semana Santa 2021, com reforço da fiscalização e ações de segurança viária.
RESULTADOS DA OPERAÇÃO NO ES
- 893 veículos abordados;
- 77 veículos recolhidos por estarem sem condições de tráfego ou irregularidades na documentação;
- 176 autos de infração pela não utilização do cinto de segurança;
- 447 motoristas autuados por ultrapassagens indevidas;
- 10 pessoas detidas por crimes diversos;
- 50 quilos de maconha apreendidos.
A PRF não deu detalhes da única morte registrada no período. Assim que uma reposta for enviada à reportagem, esse material será atualizado.
Não há comparação entre o número de infrações de 2020 e o registrado em 2021, uma vez que a PRF não realizou a Operação Semana Santa no ano passado. Porém, no período de feriado da Páscoa, entre os dias 9 e 12 de abril de 2020, 26 pessoas ficaram feridas e duas morreram nos 24 acidentes contabilizados.