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Com dois carros

Acidente deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

A batida envolveu dois veículos; após a colisão, um carro bateu em um poste e outro caiu em um barranco

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 13:34

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 abr 2021 às 13:34
A batida envolveu dois veículos que colidiram; um carro bateu no poste e outro caiu em um barranco
Acidente deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um acidente deixou duas pessoas feridas, na noite deste domingo (4), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão envolveu dois veículos. Após a batida, um deles atingiu um poste e o outro caiu em um barranco.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que prestou socorro às vítimas, nenhuma pessoa ficou presa às ferragens, mas duas precisaram ser retiradas do veículo e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Ainda de acordo com os Bombeiros, as vítimas não estavam em estado grave, mas precisavam de cuidados. O acidente foi na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Caiçara, por volta das 19h.
Como a colisão atingiu um poste, moradores de bairros vizinhos relataram queda de energia por cerca de duas horas. A EDP, responsável pelo fornecimento de energia, confirmou a interrupção devido à batida e informou que a energia foi restabelecida ainda na noite deste domingo (4).

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