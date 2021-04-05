Acidente deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

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Ainda de acordo com os Bombeiros, as vítimas não estavam em estado grave, mas precisavam de cuidados. O acidente foi na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Caiçara, por volta das 19h.

Como a colisão atingiu um poste, moradores de bairros vizinhos relataram queda de energia por cerca de duas horas. A EDP, responsável pelo fornecimento de energia, confirmou a interrupção devido à batida e informou que a energia foi restabelecida ainda na noite deste domingo (4).