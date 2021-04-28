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Km 252

Obras provocam congestionamento em trecho da BR 101 na Serra

Segundo a Eco101, o trecho localizado em Serra Sede permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia nesta quarta-feira (28) devido a obras de restauração do pavimento

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:46

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:46
Motoristas relatam trânsito congestionado na BR 101
Motoristas enfrentam um longo congestionamento na BR 101,  próximo a Serra Sede. Crédito: Colaborador/Rádio CBN
O motorista que trafegou pela BR 101 na altura de Serra Sede durante o dia nesta quarta-feira (28) precisou ter  muita paciência. Um longo congestionamento foi registrado devido a obras de pavimentação no trecho localizado na altura do km 252, no município da Serra. Em um dos pontos, segundo relatos de motoristas encaminhados à reportagem de A Gazeta, o trânsito ficou parado por mais de uma hora.
De acordo com informações divulgadas pela Eco101, concessionária responsável pela administração da via, por conta de obras de restauração do pavimento e manutenção do asfalto, o trecho permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia. A pista foi totalmente liberada às 16h50.
A concessionária destacou que as intervenções visam aumentar o conforto, trafegabilidade e segurança dos usuários da BR 101. O trabalho é realizado sempre das 7h às 17h.
Motoristas enfrentam longo congestionamento na BR 101
Motoristas enfrentam grande congestionamento na BR 1O1. Crédito: Ouvinte/ Rádio CBN
A Eco101 também ressaltou que está empenhada em minimizar o desconforto que as obras causam aos usuários, monitorando o trecho, mas afirma que "é uma ação necessária para garantir a boa qualidade do pavimento em todo o trecho".

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