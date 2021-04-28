Obras provocam congestionamento em trecho da BR 101 na Serra

Motoristas enfrentam um longo congestionamento na BR 101, próximo a Serra Sede. Crédito: Colaborador/Rádio CBN

A Gazeta, o trânsito ficou parado por mais de uma hora. O motorista que trafegou pela BR 101 na altura de Serra Sede durante o dia nesta quarta-feira (28) precisou ter muita paciência. Um longo congestionamento foi registrado devido a obras de pavimentação no trecho localizado na altura do km 252, no município da Serra . Em um dos pontos, segundo relatos de motoristas encaminhados à reportagem de, o trânsito ficou parado por mais de uma hora.

De acordo com informações divulgadas pela Eco101, concessionária responsável pela administração da via, por conta de obras de restauração do pavimento e manutenção do asfalto, o trecho permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia. A pista foi totalmente liberada às 16h50.

A concessionária destacou que as intervenções visam aumentar o conforto, trafegabilidade e segurança dos usuários da BR 101. O trabalho é realizado sempre das 7h às 17h.

Motoristas enfrentam grande congestionamento na BR 1O1. Crédito: Ouvinte/ Rádio CBN