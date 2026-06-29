Eustáquio marca no fim e leva Canadá às oitavas da Copa pela 1ª vez

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 graças a um gol de Eustáquo nos acréscimos do segundo tempo. A partida foi disputada neste domingo (28) pela fase dos 32 da Copa do Mundo, em Los Angeles.









Com isso, os canadenses avançam pela primeira vez em sua história às oitavas de final de uma Copa ambas as seleções nunca tinham passado da fase de grupos. O adversário sairá da partida entre Holanda e Marrocos, marcada para as 22h desta segunda-feira (29).





O jogo





O Canadá passou boa parte da partida no campo de ataque, criou as melhores oportunidades e esbarrou repetidas vezes no goleiro sul-africano.





A defesa mais importante veio aos 43 minutos do primeiro tempo. Eustáquio cobrou escanteio, Bombito cabeceou para o gol e Modiba evitou sobre a linha. A bola sobrou para Buchanan, que finalizou de dentro da área. Williams voltou a aparecer e impediu o gol canadense.





Os canadenses ainda deixaram o gramado reclamando de um possível pênalti. Laryea caiu após dividida com Mudau dentro da área. O árbitro mandou seguir, e o VAR não recomendou revisão.





Depois do intervalo, a partida manteve o mesmo desenho. O Canadá permaneceu com a bola e continuou empurrando a África do Sul para perto de sua área.





Millar encontrou Oluwaseyi em velocidade aos 18 minutos. O atacante entrou livre e bateu na saída de Williams. O goleiro defendeu com a coxa. Antes que Jonathan David alcançasse o rebote, Teboho Mokoena conseguiu afastar.





Aos 30 minutos, Promise David arriscou de primeira da entrada da área e mandou a bola rente à trave.





Alphonso Davies fez sua estreia nesta Copa do Mundo na segunda etapa. Recuperado de lesão, entrou já tomando conta da braçadeira de capitão e passou a comandar das principais ações ofensivas do Canadá.





Em uma delas, avançou pela esquerda e encontrou Jonathan David dentro da área. O atacante bateu cruzado, quase sem ângulo, mas Williams voltou a defender.