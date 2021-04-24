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Acidente deixa BR 101 parcialmente interditada na Serra

De acordo com informações da PRF, a colisão frontal foi registrada no quilômetro 260 da rodovia, às 7h deste sábado (24); feridos foram socorridos

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 09:00

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

24 abr 2021 às 09:00
Acidente é registrado na Serra
Acidente deixa feridos na manhã deste sábado (24).  Crédito: Fernando Madeira
Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pistas da BR 101 parcialmente interditadas, na altura do quilômetro 260, na Serra.  O acidente aconteceu entre os bairros Nova Carapina e Campinho da Serra por volta das 7h deste sábado (24).
De acordo com informações repassadas pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão frontal os ocupantes dos dois veículos foram socorridos pelas equipes da Eco101, concessionária que administra a via, e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.
Uma das pistas em cada um dos sentidos da via foi desviado para atendimento da ocorrência. Equipes da PRF e da Eco101 auxiliaram o tráfego de veículos na região.
De acordo com informações da Eco101, para o atendimento à ocorrência foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF para apoio. Ainda segundo a concessionária, a pista foi liberada às 8h57 após limpeza do local. 

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