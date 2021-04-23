Vídeo: caminhão pega fogo na rodovia BR 482 em Alegre

Um caminhão pegou fogo na BR 482, em Alegre, na Região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Os ocupantes não ficaram feridos.
O incêndio começou por volta das 11h. Segundo os militares, o trânsito precisou ser interrompido totalmente no local, por segurança. Os bombeiros usaram aproximadamente 3,5 mil litros de água para o combate, que terminou às 12h45.
Com o incêndio, houve destruição total da cabine dupla do caminhão, um Volkswagem Delivery Express. A carroceria foi preservada.
Segundo os bombeiros, uma grande quantidade de óleo foi derramada na pista. A equipe usou todo pó de serra disponível no momento para retirada do material da rodovia, porém foi preciso colocar terra e areia para manter o mínimo de segurança para o trânsito de veículos.
O Corpo de Bombeiros informou que está em contato com órgãos municipais e federais para a realização de uma limpeza detalhada da via.