Homem morto em farmácia de Afonso Cláudio estava armado

Vítima foi morta em Afonso Cláudio Crédito: Leitor / A Gazeta

“Os militares observaram que a vítima estava com uma pistola calibre 380 na cintura. O armamento estava com um carregador com dez munições. No bolso do homem, havia outro carregador com dez munições”, informou, por meio de nota, a PM.

O material foi entregue na Delegacia de Afonso Cláudio, que segue investigando o caso. Segundo informações da Polícia Civil , até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A polícia destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

O CASO

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (22), dentro de uma farmácia, na região central de Afonso Cláudio. Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou que havia um homem caído no chão com perfurações de arma de fogo, já em óbito.

Funcionários da farmácia disseram aos policiais que o autor dos disparos chegou ao local de capacete, atirando contra a vítima. Depois do crime, o acusado fugiu em uma moto.

Como o local é de grande movimentação, várias pessoas se concentraram nas imediações da farmácia. O nome e a idade da vítima não foram informados.

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