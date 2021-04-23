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Pistola calibre 380

Homem morto em farmácia de Afonso Cláudio estava armado

Segundo informações da PM, a vítima estava com uma pistola calibre 380 na cintura e munições quando os militares chegaram ao local do crime

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:52

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:52
Vítima foi morta em Afonso Cláudio
Vítima foi morta em Afonso Cláudio Crédito: Leitor / A Gazeta
homem que foi morto dentro da farmácia, na tarde desta quinta-feira (22), em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, estava armado no momento do crime. A informação foi repassada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (23). 
“Os militares observaram que a vítima estava com uma pistola calibre 380 na cintura. O armamento estava com um carregador com dez munições. No bolso do homem, havia outro carregador com dez munições”, informou, por meio de nota, a PM.
O material foi entregue na Delegacia de Afonso Cláudio, que segue investigando o caso. Segundo informações da Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A polícia destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

O CASO

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (22), dentro de uma farmácia, na região central de Afonso Cláudio. Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou que havia um homem caído no chão com perfurações de arma de fogo, já em óbito.
Funcionários da farmácia disseram aos policiais que o autor dos disparos chegou ao local de capacete, atirando contra a vítima. Depois do crime, o acusado fugiu em uma moto.
Como o local é de grande movimentação, várias pessoas se concentraram nas imediações da farmácia. O nome e a idade da vítima não foram informados.

DONO DA FARMÁCIA FOI MORTO EM JANEIRO

Em janeiro deste ano, Adelson Andrade, mais conhecido como "Adelson da farmácia", dono da farmácia onde aconteceu o crime nesta quinta-feira (22), foi morto com vários tiros, por volta das 20h30.
O crime aconteceu no bairro Vila Nova, em Afonso Cláudio, e testemunhas relataram que dois homens em uma moto, passaram atirando várias vezes contra o empresário, na rua. Ele morreu no local. Adelson era dono de três farmácias na cidade.

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