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Região Serrana

Homem é morto a tiros dentro de farmácia em Afonso Cláudio

A vítima foi ferida no estabelecimento que fica no Centro do munícipio.  Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem  já estava morto

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 20:07

Publicado em 

22 abr 2021 às 20:07
Vítima foi morta em Afonso Cláudio
Vítima foi morta em Afonso Cláudio Crédito: Leitor / A Gazeta
Um homem foi assassinado dentro de uma farmácia, no Centro de Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (22).
Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima já estava morta. Como o local é de grande movimentação, várias pessoas se concentraram nas imediações da farmácia. O nome e a idade da vítima não foram informados. 
Procurada para falar sobre as investigações do caso, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e não passou outras informações.

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