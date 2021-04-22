Homem é morto a tiros dentro de farmácia em Afonso Cláudio

Um homem foi assassinado dentro de uma farmácia, no Centro de Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (22).
Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima já estava morta. Como o local é de grande movimentação, várias pessoas se concentraram nas imediações da farmácia. O nome e a idade da vítima não foram informados.
Procurada para falar sobre as investigações do caso, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e não passou outras informações.