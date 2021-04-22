Veículos colidem e grávida é socorrida na Rodovia do Contorno, em Cariacica

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, para atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária, além da PRF para apoio. O sentido norte da pista (sentido Viana - Serra) ficou totalmente bloqueado. A previsão da Eco 101 é que o trânsito no local seja totalmente liberado por volta das 21h30.

Em entrevista à TV Gazeta, o enfermeiro Hudson Chagas, que estava em um dos carros envolvidos, afirmou que tudo aconteceu muito rápido. "Paramos no engarrafamento, eu e mais umas oito pessoas, e de repente começamos a ouvir barulho de carro batendo, começamos a olhar pelo retrovisor. Um caminhão estava empurrando todo mundo, tinha carro tombando e capotando. A gente não consegue descrever com precisão porque foi tudo muito rápido, parecia cena de filme de terror. Teve até uma senhora grávida que ficou muito nervosa com a situação", explicou.