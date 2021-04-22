Veículos colidem e grávida é socorrida na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um engavetamento envolvendo cerca de sete veículos foi registrado no km 283,6 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, por volta das 17h50 desta quinta-feira (22), de acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma mulher grávida precisou de socorro da ambulância e foi levada para o hospital da Unimed, em Vitória.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, para atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária, além da PRF para apoio. O sentido norte da pista (sentido Viana - Serra) ficou totalmente bloqueado. A previsão da Eco 101 é que o trânsito no local seja totalmente liberado por volta das 21h30.
Em entrevista à TV Gazeta, o enfermeiro Hudson Chagas, que estava em um dos carros envolvidos, afirmou que tudo aconteceu muito rápido. "Paramos no engarrafamento, eu e mais umas oito pessoas, e de repente começamos a ouvir barulho de carro batendo, começamos a olhar pelo retrovisor. Um caminhão estava empurrando todo mundo, tinha carro tombando e capotando. A gente não consegue descrever com precisão porque foi tudo muito rápido, parecia cena de filme de terror. Teve até uma senhora grávida que ficou muito nervosa com a situação", explicou.
O condutor que dirigia uma carreta carregada de adubo, de 56 anos, preferiu não se identificar. Ele informou que tentou frear e não conseguiu, acredita que tenha ocorrido um problema mecânico no veículo.