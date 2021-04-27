Mulher é presa com 25 quilos de maconha dentro de ônibus na BR 101

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (26), no quilômetro 399 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela estava transportando 25 quilos de maconha no bagageiro de um ônibus interestadual. A droga foi encontrada com ajuda do cão K9 Urbano.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes do Comando de Operações e Especiais (COE) e do Grupo de Operações com Cães(GOC) estavam trabalhando na operação de combate à criminalidade quando abordaram um ônibus com o itinerário do Rio de Janeiro para Maceió, em Alagoas.
Durante a abordagem, os policiais vistoriaram o bagageiro inferior do ônibus com o auxílio do cão K9 Urbano, que sinalizou para presença de drogas em duas bolsas. Foram contabilizados 30 tabletes de maconha, que totalizaram 25 quilos.
Como as bolsas estavam identificadas com etiquetas de bagagens, foi constatado que pertenciam a uma passageira de 31 anos. A mulher informou ter recebido as bolsas de um primo na rodoviária do Rio de Janeiro e as levaria até o município de Itabuna, no Estado da Bahia.
A prisão foi perto do posto de pedágio da Concessionária Eco101. A mulher foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Itapemirim, onde não explicou nada sobre a droga. Na manhã desta terça-feira (27), ela foi levada para o presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim.