Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem vacinas

Cachoeiro suspende aplicação de segunda dose da Coronavac

Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:46

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:46
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Cachoeiro paralisou a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A partir desta segunda-feira (26), está paralisada a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da prefeitura da cidade, o motivo é a falta de doses que atinge o Espírito Santo e outras regiões do país.
De acordo com a prefeitura, a paralisação é temporária, mas não tem uma data definida para retornar. A prefeitura orientou que os moradores com prazo da segunda dose da Coronavac vencendo nesta semana não procurem as salas de vacinação até que o município receba nova remessa da vacina e orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para remarcação da aplicação.
A Coronavac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com o laboratório farmacêutico chinês Sinovac e tem a previsão de intervalo de 28 dias entre a aplicação da primeira e da segunda doses, necessárias para que se tenha a imunização completa.

SECRETÁRIO COMENTOU FALTA DE VACINAS

Na noite deste sábado (24), o secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, usou as redes sociais para falar sobre o assunto e explicou que o calendário de vacinação será atualizado e que a situação não é preocupante.
“Os insumos já chegaram no Instituto Butantan e até a primeira quinzena de maio serão fornecidas progressivamente todas as doses necessárias para aplicação da segunda dose. O calendário será atualizado e seguiremos avançando na luta contra a Covid-19”, escreveu o secretário.
Em comunicado, a Prefeitura de Cachoeiro afirma que, "embora haja a indicação para que a segunda dose seja aplicada até 28 dias após a primeira, não há prejuízo para a eficácia imunológica se a aplicação é feita em intervalo maior".
O secretário de Estado da Saúde comentou se o atraso pode comprometer o efeito da primeira dose. 
“A vacina é um imunizante poderoso. Após aplicada não é um produto que se decompõe pela validade de dias. Até o presente momento, a ampla maioria dos estudos reforçou vantagens na ampliação do prazo de aplicação entre as doses. Na imensa maioria das vezes, não há prejuízo na produção de anticorpos com a ampliação breve do período entre as doses. Já há uma grande proteção contra a infecção, casos moderados, graves e óbitos”, explicou Nésio.

MOTIVO DA FALTA DE DOSES

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim, a instabilidade da produção do imunizante – que gerou o desabastecimento nacional e foi ocasionada pela falta de insumos – foi sanada pelo Instituto Butantan na última semana, o que normalizará a distribuição de novas doses aos Estados e municípios.
O secretário Nésio Fernandes falou sobre o atraso. “Existia estabilidade na produção da Coronavac, o Ministério da Saúde e o Butantan decidiram por orientar a aplicação da primeira dose baseado nela. Estados e Municípios cumpriram a orientação. Se tivesse mantida a estabilidade, não teríamos atrasos".

A SEGUNDA DOSE DEVE SER DO MESMO LABORATÓRIO

Ainda durante a transmissão de sábado (24), Nésio Fernandes ressaltou que quem recebeu a primeira dose de Coronavac não deve receber a segunda de outro laboratório, ou seja, quem recebeu Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, não deve receber a Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
“Não existem estudos de segurança e eficácia disponíveis para subsidiar o cruzamento de doses de fabricantes distintos. No Plano Nacional de Imunização nunca contraindicamos abandono de esquema por atrasos na aplicação das doses de ampla maioria das vacinas. Atenção: não existe intervalo máximo entre as doses”, finalizou o secretário.

Veja Também

Covid-19: por que está faltando a segunda dose da vacina Coronavac?

Uma dose de vacina contra a Covid-19 reduz infecção em até 65%

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados