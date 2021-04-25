Tiroteio e ameaças assustam moradores de condomínio em Cachoeiro, no ES

Moradores de um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão assustados após um tiroteio na tarde deste domingo (25). Ninguém se feriu ou foi detido, e a motivação dos disparos ainda é desconhecida. A Polícia Militar afirma que reforçou o policiamento no local.
Uma moradora do Residencial Otílio Roncetti, que preferiu não se identificar, contou que houve ameaças a funcionários do bloco de apartamentos. “Eu estava dentro de casa quando o tiroteio começou. As pessoas que trabalham aqui foram ameaçadas, e tivemos todos que ficar dentro de casa”, disse.
Ela disse ainda que o medo é constante no local. “Estamos sem segurança. Ligamos para a polícia e eles pedem para nossa identificação, ms eu não tenho coragem, pois os bandidos andam armados e nós vivemos sendo ameaçados", relatou. "Eles acham que são donos daqui."
SEM SUSPEITOS
De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio foi registrado por volta de 12h30. Cinco viaturas foram para o local, mas nenhum suspeito foi identificado ou detido.
Sobre a insegurança no condomínio, a corporação informou, por meio de nota, que está presente no bairro Gilson Carone e que frequentemente realiza apreensões e detenções. Também acrescentou que a comunidade tem papel fundamental na segurança pública e deve auxiliar com informações que possam ajudar nas investigações. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Por esses canais, o anonimato é garantido.