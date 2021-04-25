Tiroteio e ameaças assustam moradores de condomínio em Cachoeiro, no ES

Tiroteio em condomínio de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu na tarde deste domingo (25) Crédito: Leitor/ A Gazeta

Moradores de um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , estão assustados após um tiroteio na tarde deste domingo (25). Ninguém se feriu ou foi detido, e a motivação dos disparos ainda é desconhecida. A Polícia Militar afirma que reforçou o policiamento no local.

Uma moradora do Residencial Otílio Roncetti, que preferiu não se identificar, contou que houve ameaças a funcionários do bloco de apartamentos. “Eu estava dentro de casa quando o tiroteio começou. As pessoas que trabalham aqui foram ameaçadas, e tivemos todos que ficar dentro de casa”, disse.

Ela disse ainda que o medo é constante no local. “Estamos sem segurança. Ligamos para a polícia e eles pedem para nossa identificação, ms eu não tenho coragem, pois os bandidos andam armados e nós vivemos sendo ameaçados", relatou. "Eles acham que são donos daqui."

SEM SUSPEITOS

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio foi registrado por volta de 12h30. Cinco viaturas foram para o local, mas nenhum suspeito foi identificado ou detido.