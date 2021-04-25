Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Tiroteio e ameaças assustam moradores de condomínio em Cachoeiro, no ES

Polícia Militar encaminhou cinco viaturas para o Residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, mas nenhum suspeito foi detido. Ninguém ficou ferido com os disparos

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2021 às 17:12
Tiroteio em condomínio de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu na tarde deste domingo (25)
Tiroteio em condomínio de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu na tarde deste domingo (25) Crédito: Leitor/ A Gazeta
Moradores de um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão assustados após um tiroteio na tarde deste domingo (25). Ninguém se feriu ou foi detido, e a motivação dos disparos ainda é desconhecida. A Polícia Militar afirma que reforçou o policiamento no local.
Uma moradora do Residencial Otílio Roncetti, que preferiu não se identificar, contou que houve ameaças a funcionários do bloco de apartamentos. “Eu estava dentro de casa quando o tiroteio começou. As pessoas que trabalham aqui foram ameaçadas, e tivemos todos que ficar dentro de casa”, disse.
Ela disse ainda que o medo é constante no local. “Estamos sem segurança. Ligamos para a polícia e eles pedem para nossa identificação, ms eu não tenho coragem, pois os bandidos andam armados e nós vivemos sendo ameaçados", relatou. "Eles acham que são donos daqui."

SEM SUSPEITOS

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio foi registrado por volta de 12h30. Cinco viaturas foram para o local, mas nenhum suspeito foi identificado ou detido.
Sobre a insegurança no condomínio,  a corporação informou, por meio de nota, que está presente no bairro Gilson Carone e que frequentemente realiza apreensões e detenções. Também acrescentou que a comunidade tem papel fundamental na segurança pública e deve auxiliar com informações que possam ajudar nas investigações. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Por esses canais, o anonimato é garantido.

Veja Também

Homem é preso após roubar cordão de ouro em Itapoã, Vila Velha

Bandidos atiram em viatura da PM em frente à praça de Itararé, em Vitória

Jovem morta em Cariacica foi ameaçada pelo ex um dia antes, diz família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Segurança Pública Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados