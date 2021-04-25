Homem é preso após roubar cordão de ouro em Itapoã, Vila Velha

Homem é preso após roubar cordão de ouro em Vila Velha Crédito: Polícia Militar/ Divulgação

Um jovem de 18 anos foi detido na tarde deste domingo (25), após roubar um cordão de ouro no bairro Itapoã, em Vila Velha . A prisão foi feita por policiais militares que faziam o patrulhamento na região. O suspeito estava armado.

O suspeito de praticar o assalto foi reconhecido pela vítima, uma vendedora de 39 anos. O homem foi levado para o Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi preso por assalto a mão armada. Ele deve ser levado para o sistema penitenciário.

De acordo com o tenente Bongestab, que atendeu a ocorrência, duas viaturas passavam pela Avenida Hugo Musso quando os policiais perceberam a movimentação de moradores da região.

O suspeito contou aos policiais que comprou o revólver por R$ 500. Ele estava acompanhado de um comparsa, que conseguiu fugir de bicicleta.

“Ao passarmos pela avenida, havia muita gritaria e correria de moradores. O indivíduo tentou fugir logo que recebeu voz de prisão, mas logo depois ele já deitou e jogou a arma no chão. A vítima teve ferimentos leves”, comentou o tenente.

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