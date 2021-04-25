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Vila Velha

Homem é preso após roubar cordão de ouro em Itapoã, Vila Velha

Suspeito, de 18 anos, estava armado; ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e deve ser transferido para o presídio

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 16:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2021 às 16:51
Homem é preso após roubar cordão de ouro em Vila Velha
Homem é preso após roubar cordão de ouro em Vila Velha Crédito: Polícia Militar/ Divulgação
Um jovem de 18 anos foi detido na tarde deste domingo (25), após roubar um cordão de ouro no bairro Itapoã, em Vila Velha. A prisão foi feita por policiais militares que faziam o patrulhamento na região. O suspeito estava armado.
O suspeito de praticar o assalto foi reconhecido pela vítima, uma vendedora de 39 anos. O homem foi levado para o Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi preso por assalto a mão armada. Ele deve ser levado para o sistema penitenciário.
De acordo com o tenente Bongestab, que atendeu a ocorrência, duas viaturas passavam pela Avenida Hugo Musso quando os policiais perceberam a movimentação de moradores da região.
O suspeito contou aos policiais que comprou o revólver por R$ 500. Ele estava acompanhado de um comparsa,  que conseguiu fugir de bicicleta.
“Ao passarmos pela avenida, havia muita gritaria e correria de moradores. O indivíduo tentou fugir logo que recebeu voz de prisão, mas logo depois ele já deitou e jogou a arma no chão. A vítima teve ferimentos leves”, comentou o tenente.

VEJA  O MOMENTO DA PRISÃO

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