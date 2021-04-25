Bandidos atiram em viatura da PM em frente à praça de Itararé, em Vitória

Arma foi apreendida com adolescente de 17 anos Crédito: Divulgação PM

Policiais militares foram alvos de tiros durante patrulhamento em Itararé, Vitória , na manhã deste domingo (25). Os disparos partiram de criminosos que estavam na pracinha do bairro, onde crianças e famílias estavam.

Pelo menos dois criminosos abriram fogo contra os militares. Foram pelo menos 10 tiros, sendo que um deles atingiu um dos pneus e outro o radiador da viatura, impossibilitando que os policiais arrancassem com o veículo.

"Como havia muitas pessoas na pracinha, os policiais não puderam revidar aos disparos. A viatura teve que ser recolhida por um guincho e um reforço policial foi destinado à região", explicou o tenente Rodrigues, do 1º Batalhão da Polícia Militar.

Após uma hora do atentado, os militares chegaram a um adolescente de 17 anos que passava pela rua em Maruípe. Ele e um amigo foram abordados e com o menor foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições.

Os dois suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vitória.