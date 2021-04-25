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Manhã de domingo

Bandidos atiram em viatura da PM em frente à praça de Itararé, em Vitória

Por volta das 8h30 deste domingo (25), os militares foram surpreendidos quando dois homens, que estavam na pracinha, abriram fogo contra eles

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 13:48

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

25 abr 2021 às 13:48
Revólver calibre 38 foi apreendido com adolescente em Itararé, Vitória
Arma foi apreendida com adolescente de 17 anos Crédito: Divulgação PM
Policiais militares foram alvos de tiros durante patrulhamento em Itararé, Vitória, na manhã deste domingo (25). Os disparos partiram de criminosos que estavam na pracinha do bairro, onde crianças e famílias estavam. 
Pelo menos dois criminosos abriram fogo contra os militares. Foram pelo menos 10 tiros, sendo que um deles atingiu um dos pneus e outro o radiador da viatura, impossibilitando que os policiais arrancassem com o veículo.
"Como havia muitas pessoas na pracinha, os policiais não puderam revidar aos disparos. A viatura teve que ser recolhida por um guincho e um reforço policial foi destinado à região", explicou o tenente Rodrigues, do 1º Batalhão da Polícia Militar. 
Após uma hora do atentado, os militares chegaram a um adolescente de 17 anos que passava pela rua em Maruípe. Ele e um amigo foram abordados e com o menor foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições.
Os dois suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vitória. 

Viatura é atingida por tiros em Itararé, Vitória

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