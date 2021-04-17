Tiroteio na madrugada: entenda a rivalidade entre gangues de Vitória

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Se você for acordado às 3 horas da madrugada ouvindo tiros e rajadas de disparos, qual vai ser sua reação? Quem mora nos bairros Andorinhas, Santa Martha e região vizinha, em Vitória, pode responder essa pergunta depois de viver esse terror nesta sexta-feira (16) . "Eu acordei junto com o grito do meu filho, de 5 anos, desesperado. O medo tomou conta, juntei minha família no quarto do meio da casa, o mais longe da rua e esperando que ficássemos mais protegidos", lembra uma moradora que, por segurança, não será identificada.

Criminosos percorreram a região de Andorinhas, Mangue Seco e parte do Santa Martha atirando para o alto, em casas, muros e até carros. No caminho, a ostentação da potência das armas levou cinco minutos ininterruptos de disparos. Somente na manhã de sexta-feira, os moradores puderam contar os prejuízos e as marcas de tiros em seus bens.

A Gazeta. A demonstração de força armada foi realizada pelo grupo de traficantes com base no Morro do Macaco, também em Vitória , e também tem domínio de atuação em parte do bairro Santa Martha e Itararé, segundo fontes da área de Segurança Pública ouvidas pela reportagem de

tiroteio entre facções rivais assustou moradores do bairro Andorinhas, Crédito: Reprodução/TV Gazeta

FACÇÕES

Essa facção se originou após um racha dentro do grupo rival, apoiado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV). “A disputa não é por um ponto de venda em si, mas sim pela resistência. Andorinhas não se alinha com o comando do PCV, não aceita as ordens”, explicou o Tenente Almeida na época, quando atuava na região.

O PCV é uma organização criminosa mantida pelo tráfico de drogas que domina todo o Complexo da Penha. Entre os bairros compreendidos nessa área estão o Bairro da Penha, Gurigica, São Benedito, Bonfim e Itararé. Atualmente, o gerenciamento do PCV está nas mãos de Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, que está foragido. Ela é o segundo na linha de chefes da organização criminosa, ficando atrás apenas de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, preso no Presídio de Segurança Máxima II.

Marujo oferece apoio aos chefes do tráfico de Itararé e do Morro do Macaco, os chamados “Irmãos Vera”, que fazem o comércio de drogas com o PCV.

REVIDE

A caminhada aterrorizante dos criminosos de Itararé, Morro do Macaco e Santa Martha, na madrugada de sexta-feira (16), foi uma forma de deixar o recado para o TCP. O motivo foi o fato de Gabriel Alves de Oliveira, 17 anos, ter sido morto em plena luz do dia, na pracinha de Itararé. Ele chegou a ser levado para um hospital particular, mas já chegou sem vida. O crime foi na manhã de quinta-feira (15) e foi cometido pelos ocupantes de um carro.

Quem apenas ouviu os estampidos da madrugada de longe, conseguiu fazer registros em vídeos e áudios. Mas quem os ouviu a apenas uma parede de distância, preferiu se esconder. "Eu passei o resto da madrugada acordada. Não consegui pregar o olho por medo. Desde ontem a gente já previa que ia acontecer algo assim, pois mataram um rapaz na pracinha. Isso é coisa antiga, não temos paz", contou a moradora.

Realmente, é 'coisa antiga'. Em junho e julho do ano passado foram seis confrontos entre essas mesmas facções. Em um deles, Gabriel - morto na praça quinta-feira (15) - chegou a ser baleado. Os moradores desses bairros estão no meio de uma briga de longa data e não veem qualquer expectativa de melhora.

"Se a polícia vai pro bairro, eles atiram. Se os inimigos dão ataque, eles vão lá e devolvem. A gente já sabe que não pode falar, ver e nem ouvir nada, é suportar e sobreviver, já que hora e outra quem vai pagar por essa briga de droga é quem nada tem a ver, um inocente ou uma criança", desabafa a moradora

O vídeo abaixo é de 2019 e comprava a audácia dos bandidos mesmo com a polícia na área da comunidade.

POLÍCIAS

Cerca de quatro horas antes do tiroteio da madrugada, equipe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) esteve no bairro e deteve três suspeitos no Morro do Macaco, em Vitória. Os suspeitos de 22, 24 e 29 anos estavam com dois revólveres dentro de um carro.

Segundo a Polícia Civil , os detidos integram um grupo criminoso do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha . "Eles alegaram que foram até o Morro do Macaco pegar armas de fogo para se defenderem de ataques que vêm sofrendo de facções rivais", afirmou o delegado Tarcísio Otoni.

Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

Durante todo o dia, após os tiros no meio da rua, o patrulhamento na região foi reforçado pela Polícia Militar e surtiu efeito durante à tarde de sexta-feira (16). Quatro pessoas foram detidas com armas na Rua Penha Paula Francisco, em Andorinhas.

No grupo estava um adolescente de 16 anos, Washington Luiz Campos Gesuíno, 30 anos - que possui mandado de prisão em aberto - e mais dois homens de 40 e 25 anos. Os militares apreenderam duas pistolas, uma calibre 380, e outra de fabricação europeia, calibre 9 mm. Também havia uma mira a laser, três carregadores de pistola, muita munição e 16 papelotes de cocaína.

A corporação informou que o reforço de efetivo na região vai continuar, inclusive com ajuda da Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).