Tiroteio entre facções assusta moradores de Vitória na madrugada desta sexta

tiroteio entre facções rivais assustou moradores do bairro Andorinhas, Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um intenso tiroteio entre facções rivais assustou moradores do bairro Andorinhas, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (16). O barulho das rajadas de tiros foi tão forte que moradores de Jardim da Penha relataram terem ouvido os disparos.

Vídeos publicados em redes sociais mostram moradores assustados com a quantidade de disparos e o barulho dos tiros. Era por volta das 3h da madrugada desta sexta (16) quando as primeiras rajadas foram ouvidas.

Para a TV Gazeta, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o tiroteio aconteceu no bairro Andorinhas e se tratava de um confronto de criminosos contra rivais do bairro Santa Martha.

Quando a polícia foi acionada e chegou ao local, as duas facções começaram a atirar nos militares, e aí teve início um segundo confronto. Ainda de acordo com a Sesp, ninguém ficou ferido. Nenhum suspeito foi preso.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região de Andorinhas e que chegando ao local conhecido como Mangue Seco, se deparou com homens armados que atiraram na guarnição. Os suspeitos conseguiram fugir. Foram apreendidos cápsulas de munições deflagradas e um rádiocomunicador.

"A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região do bairro Andorinhas, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (16). No local, ao entrar em uma região conhecida como Mangue Seco, os militares visualizaram dois indivíduos em posse de arma de fogo atravessando uma avenida que, ao verem a guarnição, efetuaram disparos contra os militares que revidaram a injusta agressão. Nesse momento, foram visualizados mais três indivíduos armados que também atiraram contra os policiais. Os suspeitos fugiram. Os militares realizaram uma varredura no local e encontraram diversas cápsulas deflagradas, sendo quatro de calibre 9mm, duas de calibre .380, uma de calibre .40, além de um radiocomunicador. O material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória", informou.