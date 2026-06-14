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Avenida Jones dos Santos Neves

Carro atinge dois muros e deixa moradores sem água e energia em Cachoeiro

Publicado em

14 jun 2026 às 18:39
Carro saiu da pista, atingiu dois muros e danificou padrões de energia e água em Cachoeiro
Carro saiu da pista, atingiu dois muros e danificou padrões de energia e água em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Um carro bateu contra dois muros e deixou moradores sem água e energia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (14). Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que teria adormecido ao volante antes de passar por uma lombada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro São Francisco de Assis.


O homem foi socorrido pelo Samu/192 e relatou sentir fortes dores no peito e em uma perna. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia e não teve o estado de saúde divulgado. 


O veículo dele, um Ford Ka vermelho, estava com o licenciamento vencido desde 2021 e seria removido, mas permaneceu no local devido ao risco de eletrização causado pela fiação caída sobre o automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou água para resfriar o motor do veículo, que estava quente e apresentava fumaça após o acidente. 


EDP e a BRK Ambiental foram acionadas, já que o impacto atingiu três padrões de energia elétrica e de abastecimento de água. A reportagem de A Gazeta procurou as duas concessionárias, mas não houve retorno até a publicação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Atílio Vivácqua

Motorista morre ao ser arremessado de carro em acidente no Sul do ES

Publicado em 14/06/2026 às 15:35

Um motorista de 40 anos morreu após ser arremessado para fora do carro em um acidente entre dois veículos na localidade de Vendinha, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (13). A identidade dele não foi divulgada. 


Conforme apuração da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sula colisão aconteceu quando o carro ocupado pelo homem e a esposa passava por uma curva em uma estrada de terra. A Polícia Militar explicou que o veículo bateu na lateral esquerda de outro automóvel. Populares prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Samu/192, que tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu.


O condutor do outro carro não se feriu. Ele permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.


A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Atílio Vivácqua.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Batida entre motocicletas deixa dois mortos e um ferido na Serra

Publicado em 14/06/2026 às 14:01
Avenida Meridional, na Serra, onde acidente entre duas motos aconteceu
Avenida Meridional, na Serra, onde acidente entre duas motos aconteceu Google Maps

Dois jovens de 21 e 22 anos morreram e um terceiro homem ficou ferido após duas motocicletas baterem de frente na Avenida Meridional, no setor Europa do bairro Cidade Continental, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Os nomes das vítimas não foram divulgados. 


Segundo a Polícia Militar, um dos condutores teria invadido a contramão, momento em que houve a colisão. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que pelo menos uma das vítimas estava usando bolsa de entrega. 


Um dos jovens morreu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, enquanto o outro não resistiu ainda no asfalto. A terceira vítima, que ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 


Uma das motos foi guinchada por estar com o licenciamento dos anos de 2024 e 2025 pendentes. O caso será investigado da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana

Homem morre após ser baleado em praça de Viana; família aponta dívida

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Canaã

Homem morre após ser baleado em praça de Viana; família aponta dívida

Publicado em 14/06/2026 às 13:21
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana Redes Sociais

Um homem de 35 anos, identificado como Jonathan Carvalho dos Santos, morreu após ser baleado na Praça de Canaã, em Viana, nas proximidades de um bar, na madrugada deste domingo (14). Uma familiar da vítima contou à Polícia Militar que o atirador seria o dono de uma loja em Cariacica, para quem Jonathan devia uma quantia em dinheiro. 


Após ser ferido, o homem chegou a ser levado para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, mas já deu entrada na unidade de saúde sem vida. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Maringá

Jovem é baleado enquanto fazia churrasco em rua na Serra

Publicado em 14/06/2026 às 11:46

Um jovem de 22 anos foi baleado na perna enquanto fazia um churrasco com colegas na rua em Maringá, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, ele relatou que o atirador passou em um carro, disparando na direção de quem estava no local. 


A vítima, que foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, não soube informar qual seria a motivação do crime e os envolvidos. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3018: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

Publicado em 14/06/2026 às 11:32
Mega-Sena 3016: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3.018 da Mega-Sena, que estava acumulado em R$ 12 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.


Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões.


O concurso estava previsto para a noite de sábado (13), mas foi adiado porque a Caixa decidiu remanejar os sorteios das loterias nos dias em que a Seleção Brasileira disputa partidas pela Copa do Mundo.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Grande Vitória

Idoso é esfaqueado por colega dentro de casa na Serra

Publicado em 14/06/2026 às 10:16

Um idoso de 66 anos foi esfaqueado por um colega no bairro Divinópolis, na Serra, no sábado (13). A vítima foi encontrada em um colchão dentro da casa de um amigo, com ferimentos no braço e no tórax. Segundo a Polícia Militar, o morador relatou que havia saído para comprar bebidas e, ao retornar, encontrou a vítima pedindo ajuda.


Aos policiais, o idoso contou que o autor do ataque seria um colega, que fugiu após o crime. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Mudança

Mega-Sena e outras loterias têm sorteios adiados por jogos do Brasil

Publicado em 14/06/2026 às 07:47

A Caixa Econômica Federal anunciou o adiamento dos sorteios das loterias que estavam marcados para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Por isso, os concursos da Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária, previstos para a noite de sábado (13), dia da estreia da Seleção Brasileira no Mundial, ainda estão sem resultados. Os sorteios foram remarcados para a manhã deste domingo (14), às 11h.


As apostas foram encerradas às 20h de sábado, mas os bolões online tiveram o prazo de venda estendido e poderão ser adquiridos até as 10h30 deste domingo, meia hora antes dos sorteios. Segundo a Caixa, a medida busca "assegurar a ampla participação dos apostadores, bem como garantir a regularidade, transparência e segurança dos processos".


No dia 19 de junho, quando a Seleção enfrentará o Haiti, os concursos serão realizados às 8h30 do dia seguinte. Já em 24 de junho, data do jogo contra a Escócia, os sorteios ocorrerão no domingo (25), no mesmo horário.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Terceira Ponte tem interdição parcial para corrida neste domingo

Publicado em 14/06/2026 às 07:25
Terceira Ponte tem interdição parcial para corrida neste domingo
Ceturb-ES

A Terceira Ponte está parcialmente interditada no sentido Vitória-Vila Velha, na manhã deste domingo (14), para a Corrida da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). O bloqueio teve início às 6h e a previsão de liberação total é às 9h.


Durante a realização da prova, duas das três pistas são destinadas aos atletas, enquanto uma permanece aberta para a circulação de veículos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Motociclista morre após bater em árvore em Aracruz

Publicado em 13/06/2026 às 16:47
Motocicleta envolvida no acidente que deixou uma pessoa morta Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após bater em uma árvore na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã deste sábado (13). A identidade da vítima não foi divulgada. 

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que o motociclista perdeu o controle em uma curva. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente. 


A Polícia Científica do Espírito Santo foi acionada pela reportagem para mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Atenção

Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias de Vila Velha

Publicado em 13/06/2026 às 14:20
Trânsito intenso é registrado em vias da Glória e da Praia da Costa, em Vila Velha Google Maps/Waze/Reprodução

Motoristas que trafegam pelos bairros Glória e Praia da Costa, em Vila Velha, no início da tarde deste sábado (13), estão encontrando diversos pontos de lentidão, com fluxo intenso de veículos, segundo informações dos aplicativos Google Maps e Waze.


Na Glória, alguns pontos afetados, próximos ao Polo de Moda, são as Ruas Santa Terezinha, Aurora, Getúlio Vargas e Santa Rosa. Já na Praia da Costa, trechos das Avenidas Luciano das Neves e Jerônimo Monteiro, bem como a Rua Antônio Ataíde, registram retenção.


A Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar foram acionadas para explicar os motivos das ocorrências na região. O texto será atualizado quando houver resposta.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
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