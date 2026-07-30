Prêmio Biguá lança campanha com foco em atitudes sustentáveis; inscreva-se

Estão abertas as inscrições para a edição de 2026 do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, neste ano com o tema Todos 100% Presentes. A campanha destaca a importância do coletivo para a construção de um futuro mais sustentável, reconhecendo ações que buscam contribuir para a preservação do meio ambiente.
O prêmio contempla iniciativas em cinco categorias: produtores rurais, poder público, instituições de ensino, empresas e sociedade civil. Os projetos devem apresentar resultados ou propostas voltados à promoção de sustentabilidade e geração de impactos socioambientais positivos, além disso, também devem servir de inspiração para outras comunidades e instituições.
Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 06 de setembro. Clique aqui para se inscrever!
Para Maria Helena Vargas, diretora de Regionais da Rede Gazeta, “mais do que reconhecer e dar visibilidade aos capixabas que já estão engajados com a causa da sustentabilidade, o Prêmio Biguá se tornou um motivador e um multiplicador dessas práticas em todo o território capixaba. E isso importa porque quanto mais iniciativas sustentáveis surgirem, mais resiliência climática estaremos construindo coletivamente, algo essencial para enfrentar os desafios do clima, que impactam a todos nós”.
Lançamento: 30 de julho
Inscrições: 30 de julho a 06 de setembro
Caravanas: 03 de agosto a 04 de setembro
Avaliação Técnica: 10 de setembro a 24 de setembro
Visitas Técnicas: 28 de setembro a 11 de outubro
Revisão Técnica: 12 de outubro a 16 de outubro
Premiações Regionais: 27 de outubro a 29 de outubro
Votação Estadual: 31 de outubro a 10 de novembro
Premiação Estadual: 18 de novembro
Ao completar 15 anos de história, o Prêmio Biguá se consolida como uma importante iniciativa de incentivo às práticas sustentáveis. Criada em Cachoeiro de Itapemirim, a premiação permaneceu voltada ao município durante grande parte de sua trajetória e, a partir de 2025, ampliou sua abrangência, passando a reconhecer projetos de todo o Espírito Santo.
Ao longo desse período, o prêmio deu visibilidade a dezenas de iniciativas e contribuiu para transformar ações locais em referências de preservação ambiental e uso responsável dos recursos naturais.
Um desses exemplos é o projeto “Plantando sobre Pedras: Vida para as Futuras Gerações”, vencedor da categoria Produtor Rural na edição de 2024. Para os responsáveis pela iniciativa, José Araujo Mafra e José Luiz Vargas Araujo, a conquista representou, sobretudo, a oportunidade de sair do anonimato e ampliar o alcance do trabalho desenvolvido, que se tornou uma referência para todo o estado.
“Queremos, mais uma vez, levar a toda a sociedade capixaba a mensagem de que é possível — e necessário — construir uma relação saudável com os recursos que o planeta nos oferece. Boas ideias merecem ser vistas, contadas e multiplicadas, e o Biguá existe justamente para isso”, afirmam os vencedores.