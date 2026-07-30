Prêmio Biguá lança campanha com foco em atitudes sustentáveis; inscreva-se

Estão abertas as inscrições para a edição de 2026 do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, neste ano com o tema Todos 100% Presentes. A campanha destaca a importância do coletivo para a construção de um futuro mais sustentável, reconhecendo ações que buscam contribuir para a preservação do meio ambiente.



O prêmio contempla iniciativas em cinco categorias: produtores rurais, poder público, instituições de ensino, empresas e sociedade civil. Os projetos devem apresentar resultados ou propostas voltados à promoção de sustentabilidade e geração de impactos socioambientais positivos, além disso, também devem servir de inspiração para outras comunidades e instituições.





Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 06 de setembro. Clique aqui para se inscrever!





Para Maria Helena Vargas, diretora de Regionais da Rede Gazeta, “mais do que reconhecer e dar visibilidade aos capixabas que já estão engajados com a causa da sustentabilidade, o Prêmio Biguá se tornou um motivador e um multiplicador dessas práticas em todo o território capixaba. E isso importa porque quanto mais iniciativas sustentáveis surgirem, mais resiliência climática estaremos construindo coletivamente, algo essencial para enfrentar os desafios do clima, que impactam a todos nós”.