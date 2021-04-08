Chefe do tráfico de Viana é preso: "Ostentava alto padrão de vida", diz delegado

14 kg de crack foram apreendidos em uma propriedade do chefe do tráfico. Segundo a polícia, montante resultaria em 56 mil pedras da droga, avaliados em R$ 350 mil Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil prendeu no último domingo (4) um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas do município de Viana . Simultaneamente, em outro local de propriedade do suspeito, foram apreendidos 14 kg de crack. O montante resultaria em cerca de 56 mil pedras da droga – o material é avaliado em R$ 350 mil. Três dias depois, a polícia também prendeu um homem suspeito de ser o “armeiro” do traficante, com pistolas, revólveres e munições. A ação foi deflagrada por agentes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

A prisão do traficante aconteceu no município de Fundão . Ao mesmo tempo, policiais apreenderam 14 kg de crack em uma propriedade dele em Viana. A droga estava escondida em um barril, enterrado nos fundos do terreno.

lideranças do tráfico dos bairros Nova Bethânia, Vila Bethânia e Areinha. Ele tem passagens na polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e é investigado por homicídio. Segundo o titular da Denarc, delegado Alexandre Falcão, o homem ostentava uma vida de luxo. Além disso, tinha ligação com grupos organizados da De acordo com a polícia, o homem tem 30 anos e é uma das. Ele tem passagens na polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e é investigado por homicídio. Segundo o titular da Denarc, delegado Alexandre Falcão, o homem ostentava uma vida de luxo. Além disso, tinha ligação com grupos organizados da Grande Vitória

“Ele ostentava um alto padrão de vida, não condizente com a renda. Carros de luxo, motos, festas, viagens. Ele comanda o tráfico de Viana, mas tem ligação com os grupos criminosos da Grande Vitória. Além de ser um traficante conhecido, ele é fornecedor de drogas também para as cidades da Grande Vitória”, disse.

Revólveres, pistolas, espingardas e simulacros foram presos com homem suspeito de ser "armeiro" do traficante Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Após a prisão do chefe do tráfico, a polícia continuou as investigações e prendeu nesta quarta-feira (7) um homem de 27 anos, suspeito de ser o “armeiro” do traficante. Com ele, foram encontradas uma pistola, dois revólveres, uma espingarda, dois simulacros de pistola e um simulacro de fuzil, além de várias munições.

“Por conta dessa prisão, demos continuidade às investigações e fizemos a prisão de uma pessoa ligada a este traficante, onde todas essas armas e munições foram apreendidas na residência dele. Essas armas ostentam para os grupos rivais um poder bélico muito grande. Ele nega envolvimento com o tráfico de drogas e com o traficante preso no último domingo (4). Mas, várias situações convergiram para que eles tivessem uma relação forte”, explicou o delegado.

De acordo com a polícia, as investigações continuam, já que existe a suspeita do traficante ter uma quantidade ainda maior de armas de fogo e de utilizar uma empresa para fazer lavagem de dinheiro.