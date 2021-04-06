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Arma e drogas apreendidas

Duas pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Guaçuí

A operação Vale do Sol foi deflagrada na manhã desta terça-feira (6) pelas polícias Militar e Civil no Sul do Espírito Santo

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 13:47

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 abr 2021 às 13:47
A operação Vale do Sol foi deflagrada na manhã desta terça-feira (6)
Operação apreende arma e drogas em Guaçuí Crédito: Polícia Militar
Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (6), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de drogas, arma, munições e celulares. Denominada Vale do Sol, a operação foi em conjunto com as polícias Militar e Civil.
Segundo informações da Polícia Militar, as duas pessoas detidas são suspeitas de participação no tráfico de drogas. Ao todo, três casas foram alvos dos mandados e uma pessoa com mandado de prisão temporária.
Durante a ação, os policiais localizaram no veículo de um dos suspeitos, de 24 anos, no bairro Vale do Sol, dentro de uma sacola, um revólver calibre 38, 14 munições calibre 38, 15 cápsulas, 101 pinos de cocaína, R$ 984,00, nove celulares e uma televisão 32 polegadas.
Todos os materiais apreendidos e os detidos foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

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