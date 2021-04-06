Duas pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Guaçuí

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (6), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de drogas, arma, munições e celulares. Denominada Vale do Sol, a operação foi em conjunto com as polícias Militar e Civil.
Segundo informações da Polícia Militar, as duas pessoas detidas são suspeitas de participação no tráfico de drogas. Ao todo, três casas foram alvos dos mandados e uma pessoa com mandado de prisão temporária.
Durante a ação, os policiais localizaram no veículo de um dos suspeitos, de 24 anos, no bairro Vale do Sol, dentro de uma sacola, um revólver calibre 38, 14 munições calibre 38, 15 cápsulas, 101 pinos de cocaína, R$ 984,00, nove celulares e uma televisão 32 polegadas.
Todos os materiais apreendidos e os detidos foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre.