Duas pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Guaçuí

Durante a ação, os policiais localizaram no veículo de um dos suspeitos, de 24 anos, no bairro Vale do Sol, dentro de uma sacola, um revólver calibre 38, 14 munições calibre 38, 15 cápsulas, 101 pinos de cocaína, R$ 984,00, nove celulares e uma televisão 32 polegadas.