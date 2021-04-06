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Carga de granito e dois caminhões são furtados em Cachoeiro

Camionete, gerador, ar-condicionado, computador e outros objetos também foram levados de uma empresa de mármore e granito

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 11:39

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 abr 2021 às 11:39
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma carga de chapa de granito e dois caminhões foram furtados de uma empresa de mármore e granito, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime foi constatado na manhã desta terça-feira (6), quando os funcionários chegaram para trabalhar e se deram conta dos objetos levados. Ainda não se sabe o horário exato do furto. 
Um representante da empresa, localizada no distrito de Soturno, informou nesta manhã de terça que estava registrando a ocorrência na Polícia Civil e que um dos caminhões foi carregado durante o roubo com chapas de granito verde polido.
Polícia Militar informou que, quando chegou ao local, a pessoa que solicitou, disse que três veículos haviam sido levados, além das chapas de granito, um gerador, ar-condicionado, notebook, computador, extintor de incêndio, ferramentas e chave pneumática.
O prejuízo total ainda está sendo calculado. A empresa divulgou que também foram levados oito pneus de máquina 966, quatro pneus de carro pequeno e que os veículos são: uma caminhonete F1000 azul com carroceria de madeira e placa GLC 5H58, um caminhão 1113 azul claro com placa MSD5C49 e um caminhão 608 amarelo.

Atualização

06/04/2021 - 3:32
Segundo a Polícia Militar, o caminhão roubado com a carga de granito foi localizada no final da manhã na localidade de Nova Canaã, em Marataízes. Duas pessoas suspeitas foram detidas e encaminhadas para a delegacia do município.

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