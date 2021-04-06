Carga de granito e dois caminhões são furtados em Cachoeiro

Um representante da empresa, localizada no distrito de Soturno, informou nesta manhã de terça que estava registrando a ocorrência na Polícia Civil e que um dos caminhões foi carregado durante o roubo com chapas de granito verde polido.

O prejuízo total ainda está sendo calculado. A empresa divulgou que também foram levados oito pneus de máquina 966, quatro pneus de carro pequeno e que os veículos são: uma caminhonete F1000 azul com carroceria de madeira e placa GLC 5H58, um caminhão 1113 azul claro com placa MSD5C49 e um caminhão 608 amarelo.