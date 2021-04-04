Homem quebra vidro e furta loja de móveis em Cachoeiro

Loja foi furtada durante a manhã deste domingo Crédito: Divulgação

Uma loja de móveis para escritório amanheceu com um dos vidros da fachada quebrado neste domingo (04) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação rápida do bandido, que arremessou um objeto para quebrar a porta.

O crime foi registrado às 6h, na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Maria Ortiz. Na imagem do videomonitoramento da loja, é possível ver o momento em que o bandido quebra a porta e logo entra. Ele pega dois notebooks que estão sobre as mesas, próximas à porta, e foge em seguida. A ação dura menos de um minuto.

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Segundo a proprietária do local, Larissa Pastore, eles foram avisados por pessoas que passaram pelo local e ligaram para os telefones da loja. “A Polícia Militar também foi acionada, pois, quando chegamos, já estavam lá. Hoje, limpamos os estilhaços de vidro, conseguimos um pedreiro para fechar o local”, disse a dona.

“Vendo o vídeo, não sei o que sentir, se é pena ou indignação. Estamos respeitando, fechados por conta do decreto, mas onde está o Estado para garantir nossa segurança?”, desabafa Larissa.

Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. Já a Polícia Civil disse que, em casos em que não há prisão em flagrante de suspeitos, como este, a vítima deve registrar o fato numa Delegacia On-line, para que a instituição tome ciência do caso e inicie as investigações.