Homem quebra vidro e furta loja de móveis em Cachoeiro

Uma loja de móveis para escritório amanheceu com um dos vidros da fachada quebrado neste domingo (04) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação rápida do bandido, que arremessou um objeto para quebrar a porta.
O crime foi registrado às 6h, na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Maria Ortiz. Na imagem do videomonitoramento da loja, é possível ver o momento em que o bandido quebra a porta e logo entra. Ele pega dois notebooks que estão sobre as mesas, próximas à porta, e foge em seguida. A ação dura menos de um minuto.
Segundo a proprietária do local, Larissa Pastore, eles foram avisados por pessoas que passaram pelo local e ligaram para os telefones da loja. “A Polícia Militar também foi acionada, pois, quando chegamos, já estavam lá. Hoje, limpamos os estilhaços de vidro, conseguimos um pedreiro para fechar o local”, disse a dona.
Os militares orientaram que ela procurasse a delegacia com as imagens para registrar o crime. O prejuízo não foi calculado. O seguro do empreendimento foi acionado e estuda colocar grades para aumentar a segurança. Na semana passada, outro comércio da cidade teve a fachada de vidro quebrada em um furto.
“Vendo o vídeo, não sei o que sentir, se é pena ou indignação. Estamos respeitando, fechados por conta do decreto, mas onde está o Estado para garantir nossa segurança?”, desabafa Larissa.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. Já a Polícia Civil disse que, em casos em que não há prisão em flagrante de suspeitos, como este, a vítima deve registrar o fato numa Delegacia On-line, para que a instituição tome ciência do caso e inicie as investigações.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.