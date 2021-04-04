Homem é preso por furtar fios de prédio em construção em Bento Ferreira

Um homem de 47 anos foi preso por furtar fios de um prédio em construção no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na manhã deste domingo (4). O suspeito, que é morador de rua, estava com cerca de 75 metros de fios furtados quando foi abordado pela Guarda Municipal de Vitória.
Segundo a Guarda, duas pessoas invadiram o prédio em construção para efetuar o furto, mas um deles conseguiu fugir. O homem que foi preso já tinha passagem na polícia por roubo.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.