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Vitória

Homem é preso por furtar fios de prédio em construção em Bento Ferreira

Guarda Municipal prendeu o morador de rua, de 47 anos, na manhã deste domingo (4)

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 12:46

Publicado em 

04 abr 2021 às 12:46
Fios apreendidos neste domingo pela Guarda Municipal de Vitória
Fios apreendidos neste domingo pela Guarda Municipal de Vitória Crédito: Assessoria PMV
Um homem de 47 anos foi preso por furtar fios de um prédio em construção no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na manhã deste domingo (4). O suspeito, que é morador de rua, estava com cerca de 75 metros de fios furtados quando foi abordado pela Guarda Municipal de Vitória.
Segundo a Guarda, duas pessoas invadiram o prédio em construção para efetuar o furto, mas um deles conseguiu fugir. O homem que foi preso já tinha passagem na polícia por roubo.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

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