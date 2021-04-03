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Glória

Após briga, bombeiro faz esposa e filho reféns em Vila Velha

Duas quadras do bairro da Glória chegaram a ser isoladas pela Polícia Militar. As negociações duraram cerca de duas horas e ninguém ficou ferido

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2021 às 19:35
Um bombeiro fez a esposa e o filho como reféns no bairro Glória, em Vila Velha
Um bombeiro fez a esposa e o filho como reféns no bairro Glória, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Após uma briga, um bombeiro fez a esposa e o filho do casal, uma criança de colo, reféns no bairro da Glória, em Vila Velha, na tarde deste sábado (3). Segundo informações da Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp), ele estava armado.
Polícia Militar foi acionada e montou um cerco no entorno rua onde fica a casa do casal. Várias viaturas foram deslocadas e duas quadras ao redor da residência foram isoladas. O trabalho de negociação durou duas horas.
Por volta das 18h35, a PM informou que a ocorrência havia sido finalizada. Segundo a polícia, o bombeiro entregou o bebê e a esposa. Ninguém ficou ferido.

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