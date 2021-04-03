Após briga, bombeiro faz esposa e filho reféns em Vila Velha

Após uma briga, um bombeiro fez a esposa e o filho do casal, uma criança de colo, reféns no bairro da Glória, em Vila Velha, na tarde deste sábado (3). Segundo informações da Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp), ele estava armado.
A Polícia Militar foi acionada e montou um cerco no entorno rua onde fica a casa do casal. Várias viaturas foram deslocadas e duas quadras ao redor da residência foram isoladas. O trabalho de negociação durou duas horas.
Por volta das 18h35, a PM informou que a ocorrência havia sido finalizada. Segundo a polícia, o bombeiro entregou o bebê e a esposa. Ninguém ficou ferido.