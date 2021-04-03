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Prejuízo

Três caminhões são roubados de empresa que aluga veículos pesados na Serra

Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (2). Rastreador mostrou que veículos passaram por Nova Venécia e Pedro Canário

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 16:28

Publicado em 

03 abr 2021 às 16:28
Empresa de locação de veículos pesados foi roubada na noite de sextaf
Empresa de locação de veículos pesados foi roubada na noite de sexta Crédito: Reprodução
Três caminhões foram roubados de uma empresa que aluga veículos pesados no bairro Rosário de Fátima, na Serra, na noite de sexta-feira (2). Os criminosos entraram no local após quebrar um cadeado, prenderam os cachorros que faziam a segurança, e levaram os veículos. Um carro preto dava cobertura para os suspeitos do lado de fora. Os proprietários tiveram acesso às imagens que mostram a ação acontecendo por volta das 23h.

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De acordo com Rosemeire Andreata, sobrinha dos proprietários da empresa, os tios chegaram para trabalhar por volta das 6h e perceberam o arrombamento. Ela ressalta que os veículos levados têm um sistema de controle remoto sofisticado, o que pode indicar que os criminosos escolheram exatamente quais caminhões levariam da frota. "Quem fez isso conhecia muito sobre os veículos! Eles foram lá atrás desses caminhões", pontua.
A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas, mas até o momento ninguém foi preso. O rastreador indica que os caminhões podem ter saído do Estado, uma vez que um deles registrou passagem por Pedro Canário, próximo à divida estadual. 
Rosemeire relata que há cerca de dois meses o local ficou sem vigia, antes um casal morava na empresa para desempenhar o papel. "Meus tios não tiveram tempo de contratar outra pessoa, ou pensar como resolveriam essa questão. Tem dois meses que o casal que morava lá saiu e agora isso já aconteceu", conta.

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