Três caminhões são roubados de empresa que aluga veículos pesados na Serra

Empresa de locação de veículos pesados foi roubada na noite de sexta Crédito: Reprodução

Três caminhões foram roubados de uma empresa que aluga veículos pesados no bairro Rosário de Fátima, na Serra , na noite de sexta-feira (2). Os criminosos entraram no local após quebrar um cadeado, prenderam os cachorros que faziam a segurança, e levaram os veículos. Um carro preto dava cobertura para os suspeitos do lado de fora. Os proprietários tiveram acesso às imagens que mostram a ação acontecendo por volta das 23h.

De acordo com Rosemeire Andreata, sobrinha dos proprietários da empresa, os tios chegaram para trabalhar por volta das 6h e perceberam o arrombamento. Ela ressalta que os veículos levados têm um sistema de controle remoto sofisticado, o que pode indicar que os criminosos escolheram exatamente quais caminhões levariam da frota. "Quem fez isso conhecia muito sobre os veículos! Eles foram lá atrás desses caminhões", pontua.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas, mas até o momento ninguém foi preso. O rastreador indica que os caminhões podem ter saído do Estado, uma vez que um deles registrou passagem por Pedro Canário, próximo à divida estadual.