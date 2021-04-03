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Crime

Motorista de aplicativo é assaltado e três são detidos na Serra

A pós o crime, a polícia perseguiu o veículos que havia sido usado no assalto e deteve os envolvidos. O carro da vítima foi recuperado

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:13

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

03 abr 2021 às 15:13
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Na madrugada deste sábado (3), um motorista de aplicativo de 35 anos foi assaltado e teve o veículo roubado por dois homens armados  no bairro Nova Carapina I, na Serra. Os assaltantes estavam em um Gol e levaram o Fiat Siena que o motorista usava para trabalhar.
A vítima estava chegando em casa quando percebeu que seria assaltada. Os suspeitos pararam em frente ao veículo apontando uma arma e a obrigaram a sair do carro.
A Polícia Militar foi acionada e, enquanto fazia uma patrulha no bairro Serra Dourada II, avistou o veículo onde estavam os suspeitos. Os policiais acompanharam o carro até Porto Canoa, quando os três ocupantes tentaram fugir, mas foram detidos. O veículo tinha restrição de furto e roubo, e foi guinchado.

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Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos detidos tem 20 anos. Ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Os outros dois envolvidos no crime eram adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, que responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e associação criminosa. Os dois foram apresentados ao Ministério Público, que se manifestará sobre a internação ou não.
Na mesma noite, os militares encontraram o veículo roubado no bairro Eldorado, também na Serra, e o carro já foi devolvido ao proprietário.

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