Motorista de aplicativo é assaltado e três são detidos na Serra

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Na madrugada deste sábado (3), um motorista de aplicativo de 35 anos foi assaltado e teve o veículo roubado por dois homens armados no bairro Nova Carapina I, na Serra. Os assaltantes estavam em um Gol e levaram o Fiat Siena que o motorista usava para trabalhar.

A vítima estava chegando em casa quando percebeu que seria assaltada. Os suspeitos pararam em frente ao veículo apontando uma arma e a obrigaram a sair do carro.

A Polícia Militar foi acionada e, enquanto fazia uma patrulha no bairro Serra Dourada II, avistou o veículo onde estavam os suspeitos. Os policiais acompanharam o carro até Porto Canoa, quando os três ocupantes tentaram fugir, mas foram detidos. O veículo tinha restrição de furto e roubo, e foi guinchado.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos detidos tem 20 anos. Ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Os outros dois envolvidos no crime eram adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, que responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e associação criminosa. Os dois foram apresentados ao Ministério Público, que se manifestará sobre a internação ou não.