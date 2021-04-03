Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Primeiro de Maio

Ataque de criminosos mata uma pessoa e deixa duas feridas em Vila Velha

A Polícia Militar afirmou que as vítimas dos disparos chegaram a ser socorridas para um hospital, mas uma delas não resistiu; nenhum suspeito foi detido

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:39

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 abr 2021 às 15:39
Luzia de Oliveira Azevedo, de 68 anos, foi morta durante o tiroteio em Vila Velha
Luzia de Oliveira Azevedo, de 68 anos, foi morta durante o tiroteio em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na tarde deste sábado (3). De acordo com a Polícia Militar, homens armados entraram em uma rua do bairro e atiraram aleatoriamente de dentro de um carro. Luzia de Oliveira Azevedo, de 68 anos, foi atingida no pescoço pelos disparos e morreu. Ninguém foi detido.
A polícia informou ainda que as três pessoas atingidas pelos disparos chegaram a ser socorridas ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Luzia, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha dela contou que ouviu de casa os disparos e, quando desceu para a rua, se deparou com o corpo da mãe. Foi o genro quem socorreu a mulher. Um dos dois homens feridos seria o alvo dos criminosos.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que a ocorrência está em andamento na Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mais informações, segundo a corporação, serão repassadas apenas após a conclusão das apurações do caso.

Veja Também

Mulher é assassinada a tiros na rua pelo marido durante discussão em Cachoeiro

Motorista de aplicativo é assaltado e três são detidos na Serra

PM encontra metralhadora em casa abandonada no Morro do Romão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados