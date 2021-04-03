Ataque de criminosos mata uma pessoa e deixa duas feridas em Vila Velha

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na tarde deste sábado (3). De acordo com a Polícia Militar, homens armados entraram em uma rua do bairro e atiraram aleatoriamente de dentro de um carro. Luzia de Oliveira Azevedo, de 68 anos, foi atingida no pescoço pelos disparos e morreu. Ninguém foi detido.
A polícia informou ainda que as três pessoas atingidas pelos disparos chegaram a ser socorridas ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Luzia, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha dela contou que ouviu de casa os disparos e, quando desceu para a rua, se deparou com o corpo da mãe. Foi o genro quem socorreu a mulher. Um dos dois homens feridos seria o alvo dos criminosos.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que a ocorrência está em andamento na Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mais informações, segundo a corporação, serão repassadas apenas após a conclusão das apurações do caso.