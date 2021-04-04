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Bairro Presidente Médici

Homem invade casa e mata adolescente de 15 anos em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima contou que o filho estava em casa quando um homem entrou, atirou no filho dela e fugiu

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 09:35

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

04 abr 2021 às 09:35
Viatura da Polícia Civil
A Polícia Civil está investigando o caso Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 15 anos foi assassinado no bairro Presidente Médici, em Cariacica, na noite deste sábado (3). A mãe da vítima disse que o filho estava em casa quando um homem entrou na residência, atirou contra o jovem e fugiu. Até a manhã deste domingo (4) nenhum suspeito de cometer o crime havia sido preso.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até o bairro Presidente Médici na noite deste sábado (3) para atender um chamado de homicídio e, no local, os militares confirmaram o crime.
Ainda segundo a PM, a mãe do jovem disse que o filho estava dentro de casa quando um indivíduo chegou, entrou na residência e, quando viu o adolescente, atirou contra ele e fugiu. “Autoria e motivação desconhecidas. A Polícia Civil foi acionada”, completou a PM em nota.
Para a reportagem da TV Gazeta, a família contou que o adolescente morava com a mãe, duas irmãs e um bebê. Familiares estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória para liberar o corpo. Um deles não quis gravar entrevista, mas disse que o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que não sabe o que motivou o crime.

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Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Disse ainda que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido, e que nenhuma outra informação será repassada para preservar a apuração. A PC pede a contribuição da população através do Disque-Denúncia 181.
“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, completou. O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br.
Com informações de Naiara Arpini, da TV Gazeta

Atualização

04/04/2021 - 11:40
A matéria foi atualizada com informações obtidas pela TV Gazeta junto a família. O texto foi atualizado. 

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