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Na zona rural

Assaltantes invadem sítio, rendem capitão da PM e roubam veículos na Serra

Capitão da reserva tinha ido até o local para comprar queijos. O dono do sítio e dois funcionários também foram rendidos

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 19:59

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

03 abr 2021 às 19:59
Cinco criminosos invadiram sítio e roubaram R$ 3 mil, objetos de valor e três carros no ES
Cinco criminosos invadiram sítio e roubaram R$ 3 mil, objetos de valor e três carros no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cinco criminosos invadiram um sítio, na zona rural da Serra, amarraram as vítimas e roubaram dinheiro e três carros. Entre os quatro reféns, estava um capitão da reserva da Polícia Militar.
Os outros reféns eram o dono do sítio e dois funcionários. O caso aconteceu na quarta-feira (31). O PM tinha ido até o sítio para comprar queijo. O policial estava conversando com o dono do sítio quando foram rendidos por cinco criminosos, todos armados.

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Eles renderam o policial, o dono do sítio e dois funcionários, que estavam trabalhando no local. As quatro vítimas foram amarradas e trancadas em um banheiro da propriedade.
Os criminosos roubaram quase R$ 3 mil do capitão, objetos de valor do sítio, celulares de todas as vítimas e três carros, sendo um deles uma caminhonete do policial.
Até este sábado (3), dois carros foram recuperados. A caminhonete, que não tinha seguro, não foi recuperada.
A Polícia Civil investiga o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso.

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