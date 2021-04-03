Assaltantes invadem sítio, rendem capitão da PM e roubam veículos na Serra

Cinco criminosos invadiram sítio e roubaram R$ 3 mil, objetos de valor e três carros no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cinco criminosos invadiram um sítio, na zona rural da Serra , amarraram as vítimas e roubaram dinheiro e três carros. Entre os quatro reféns, estava um capitão da reserva da Polícia Militar.

Os outros reféns eram o dono do sítio e dois funcionários. O caso aconteceu na quarta-feira (31). O PM tinha ido até o sítio para comprar queijo. O policial estava conversando com o dono do sítio quando foram rendidos por cinco criminosos, todos armados.

Eles renderam o policial, o dono do sítio e dois funcionários, que estavam trabalhando no local. As quatro vítimas foram amarradas e trancadas em um banheiro da propriedade.

Os criminosos roubaram quase R$ 3 mil do capitão, objetos de valor do sítio, celulares de todas as vítimas e três carros, sendo um deles uma caminhonete do policial.

Até este sábado (3), dois carros foram recuperados. A caminhonete, que não tinha seguro, não foi recuperada.