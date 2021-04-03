Idosa morre baleada após ataque de criminosos em Vila Velha

A polícia informou ainda que as três pessoas atingidas pelos disparos chegaram a ser socorridas ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Luzia, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha dela contou que ouviu de casa os disparos e, quando desceu para a rua, se deparou com o corpo da mãe. Foi o genro quem socorreu a mulher. Um dos dois homens feridos seria o alvo dos criminosos.