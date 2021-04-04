Padrasto suspeito de matar menino em Vitória segue desaparecido

A morte de um menino no morro do Romão, em Vitória, na última sexta-feira (02), continua sem respostas para a polícia. Paulo Antônio Marinho, de 8 anos, foi encontrado desacordado em casa pela mãe, que havia saído para levar o filho menor ao hospital. O menino estava em casa com o padrasto que, até o momento, não foi localizado. A criança chegou a ser socorrida pelo Samu com sinais de parada cardiorespiratória e diversos hematomas pelo corpo, passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu e morreu.
Neste domingo (04), a reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil solicitando novas informações sobre o caso, questionando se o padrasto é considerado suspeito e se o mesmo foi encontrado. A assessoria de imprensa da PC respondeu apenas que não há atualizações sobre o caso e que a última resposta enviada, na sexta-feira (02), permanece.
Na nota enviada pela Polícia Civil, na sexta-feira (02), dizia que o caso “seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A mãe da criança foi conduzida ao plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde prestou depoimento e foi liberada. Até o momento o suspeito do crime não foi detido”.
O CASO
Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças alegou que, ao chegar em casa com o filho de cinco anos, encontrou o companheiro de 23 anos, que é padrasto das crianças. "Quando perguntou sobre seu filho mais velho, ele disse que a criança estava no quarto e, quando ela chegou lá, o achou já desmaiado. Ela disse ainda que o companheiro já havia agredido ela e os filhos anteriormente", afirmou a PM em nota enviada na última sexta (02), completando que a mulher foi até a DHPP de Vitória para prestar esclarecimentos.
No mesmo dia, policiais militares receberam denúncias de que o possível suspeito de ter cometido o homicídio da criança teria sido assassinado no Morro do Romão. Na ocasião, nenhum corpo foi encontrado. Durante as buscas, os agentes encontraram armas e munições em uma casa abandonada. O material foi encaminhado para a Delegacia.
"Os militares foram ao local e entraram em contato com moradores que confirmaram terem ouvido disparos de arma de fogo, mas nenhum corpo foi encontrado. O apoio do Notaer foi solicitado. Após realizarem as buscas e não terem encontrado nenhum material ilícito, os militares receberam denúncias de que em uma casa abandonada teria um armamento. No local foram encontradas uma metralhadora caseira com duas munições, três radiocomunicadores, uma munição calibre 12, um artefato explosivo caseiro e uma base para carregar um radiocomunicador. O material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória", finaliza a nota da corporação.