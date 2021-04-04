Padrasto suspeito de matar menino em Vitória segue desaparecido

Paulo Antônio Marinho, de 8 anos, foi encontrado desacordado em casa pela mãe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

morte de um menino no morro do Romão, em Vitória, na última sexta-feira (02) , continua sem respostas para a polícia. Paulo Antônio Marinho, de 8 anos, foi encontrado desacordado em casa pela mãe, que havia saído para levar o filho menor ao hospital. O menino estava em casa com o padrasto que, até o momento, não foi localizado. A criança chegou a ser socorrida pelo Samu com sinais de parada cardiorespiratória e diversos hematomas pelo corpo, passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu e morreu.

A Gazeta entrou em contato com a Neste domingo (04), a reportagem deentrou em contato com a Polícia Civil solicitando novas informações sobre o caso, questionando se o padrasto é considerado suspeito e se o mesmo foi encontrado. A assessoria de imprensa da PC respondeu apenas que não há atualizações sobre o caso e que a última resposta enviada, na sexta-feira (02), permanece.

Na nota enviada pela Polícia Civil, na sexta-feira (02), dizia que o caso “seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A mãe da criança foi conduzida ao plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde prestou depoimento e foi liberada. Até o momento o suspeito do crime não foi detido”.

O CASO

Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças alegou que, ao chegar em casa com o filho de cinco anos, encontrou o companheiro de 23 anos, que é padrasto das crianças. "Quando perguntou sobre seu filho mais velho, ele disse que a criança estava no quarto e, quando ela chegou lá, o achou já desmaiado. Ela disse ainda que o companheiro já havia agredido ela e os filhos anteriormente", afirmou a PM em nota enviada na última sexta (02), completando que a mulher foi até a DHPP de Vitória para prestar esclarecimentos.

No mesmo dia, policiais militares receberam denúncias de que o possível suspeito de ter cometido o homicídio da criança teria sido assassinado no Morro do Romão. Na ocasião, nenhum corpo foi encontrado. Durante as buscas, os agentes encontraram armas e munições em uma casa abandonada . O material foi encaminhado para a Delegacia.