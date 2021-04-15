Adolescente é assassinado a tiros em praça de Vitória

Um adolescente de 17 anos foi assassinado em uma praça no bairro Itararé, em Vitória, por volta das 10h desta quinta-feira (15). Gabriel Alves de Oliveira chegou a ser levado para um hospital por moradores da região, mas não resistiu.
Segundo relato de moradores, um carro passou pelo local onde estava Gabriel e os ocupantes deram mais de 20 tiros. Dois disparos atingiram o adolescente. A mãe do adolescente, que não quis ser identificada, contou que no ano passado Gabriel e um irmão gêmeo dele sofreram um atentado a tiros em que os dois acabaram baleados.
O corpo do adolescente foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e nenhum suspeito foi preso.