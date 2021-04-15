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No bairro Itararé

Adolescente é assassinado a tiros em praça de Vitória

Gabriel Alves, de 17 anos, já havia sofrido um atentado no ano passado, quando um irmão gêmeo dele também ficou ferido

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:37

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:37

  • Gabriela Martins

    Do G1 ES
Praça em Itararé
Praça de Itararé, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um adolescente de 17 anos foi assassinado em uma praça no bairro Itararé, em Vitória, por volta das 10h desta quinta-feira (15). Gabriel Alves de Oliveira chegou a ser levado para um hospital por moradores da região, mas não resistiu.
Segundo relato de moradores, um carro passou pelo local onde estava Gabriel e os ocupantes deram mais de 20 tiros. Dois disparos atingiram o adolescente. A mãe do adolescente, que não quis ser identificada, contou que no ano passado Gabriel e um irmão gêmeo dele sofreram um atentado a tiros em que os dois acabaram baleados.
O corpo do adolescente foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e nenhum suspeito foi preso.

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