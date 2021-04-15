Jovem morreu por tiro acidental e não durante roleta-russa em Guaçuí

A arma utilizada no crime foi encontrada pela Polícia Militar, próximo a residência, embaixo de folhas secas Crédito: Polícia Militar

Polícia Civil concluiu o inquérito policial que apurou a morte de um jovem de 18 anos, ocorrida no dia 12 de abril, no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo . Eduardo Carvalho Vieira foi morto com um tiro na cabeça, durante um churrasco em que comemorava seu aniversário, com mais três amigos.

As investigações da Delegacia de Polícia de Guaçuí concluíram que o rapaz foi morto por um disparo acidental, e não durante uma roleta-russa, conforme se especulou inicialmente . O suspeito de ser o autor do tiro também tem 18 anos e é morador da residência onde ocorria o churrasco.

“O suspeito quis mostrar um revólver calibre 38 que ele tinha adquirido, de forma ilegal. Ele abriu o tambor do revólver e achou ter retirado todas as munições. Os outros rapazes que estavam no churrasco também manusearam a arma, até mesmo a vítima manuseou a arma. Mas havia ficado uma cápsula no tambor. O dono da arma acionou o gatilho para demonstrar o funcionamento e acabou disparando”, explicou o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento e faleceu no hospital, horas depois. Logo após o disparo, o suspeito fugiu do local, levando a arma, e depois a dispensou num matagal no mesmo bairro.